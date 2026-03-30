Baharı beklerken Van ilçelerinde etkili olan kar yağışı yeniden bir çok yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Kent merkezinde ve bazı ilçelerde yağmur etkili olurken, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürdü.

Yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde çığ ve heyelan riski de oluşuyor. Son olarak Van- Hakkari kara yoluna çığ düşmüş ve karayolunda uzun süre ulaşım sağlanamamıştı.

EN ÇOK ETKİLENEN İLÇE ÇATAK OLDU

Kar yağışından en fazla etkilenen ilçelerden biri ise Çatak oldu. İlçede 14 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgilere göre; Bahçesaray ilçesinde 3 mahalle ve 6 mezra yolu, Başkale ilçesinde 1 mahalle ve 1 mezra yolu, Çatak ilçesinde 4 mahalle ve 10 mezra yolu, Saray ilçesinde ise 8 mahalle ve 1 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.