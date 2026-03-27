Yüksekova ilçesinden yola çıktığı öğrenilen 2 araç içerisindeki 10 kişilik aile, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Durankaya beldesindeki 3 bin rakımlı Binmizit zirvesinde mahsur kaldı. Vatandaşlar durumu Jandarma Genel Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talebinde bulundu. Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci'nin talimatıyla belediye ekipleri hızla harekete geçti. İş makinesi operatörü Rıdvan Arslan sis, kar ve şiddetli fırtınaya rağmen bölgeye ulaşarak kurtarma çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yol yeniden ulaşıma açılırken, kurtarılan vatandaşlar emeği geçen ekiplere teşekkür etti.

Başkan Demirci, özellikle kar yağışlı havalarda söz konusu güzergâhın kullanılmaması konusunda vatandaşları uyardıklarını belirtti.