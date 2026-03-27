AA muhabirinin DSİ 7. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, ocak ayından bu yana yaşanan yağışlar, barajlardaki doluluk oranlarında artış sağladı.

Bu kapsamda doluluk oranı Tokat'taki Almus Barajı'nda yüzde 30,5'ten yüzde 47,8'e, Güzelce Barajı'nda yüzde 81,5'ten yüzde 100'e, Belpınar Barajı'nda yüzde 5,9'dan yüzde 27,8'e, Bedirkale Barajı'nda yüzde 8,3'ten yüzde 52,7'ye çıktı.

Alpu Barajı'nda doluluk oranı yüzde 12'den yüzde 38,4'e, Boztepe Barajı'nda yüzde 6,1'den yüzde 70,9'a, Omala Barajı ve HES'te yüzde 3,2'den yüzde 84,6'ya, Ataköy Barajı'nda yüzde 81,1'den yüzde 87,4'e yükseldi.

Sinop'taki Boyabat Barajı'nda doluluk yüzde 21,4'ten yüzde 50,1'e, Samsun'daki Vezirköprü Barajı'nda yüzde 26,1'den yüzde 68,4'e, Dereköy Barajı'nda yüzde 63'ten yüzde 89'a, Amasya'daki Gediksaray Barajı'nda yüzde 1,3'ten yüzde 17,1'e, Uluköy Barajı'nda yüzde 84,1'den yüzde 92,7'ye çıktı.

Yozgat'taki Çekerek Barajı'nda yüzde 20,6'dan yüzde 42,7'ye çıkan doluluk oranı, Ordu'daki Umut I Barajı'nda yüzde 66,3'ten yüzde 79,6'ya, Topçam Barajı'nda ise yüzde 45'ten yüzde 75,1'e ulaştı.

Samsun'daki Ladik Gölü'nde de doluluk, yüzde 37,8'den yüzde 60'a yükseldi.

Öte yandan, bazı barajların doluluk oranında geçen yılın aynı dönemine göre bu yılın mart ayı sonu itibarıyla düşüş görüldü.

Samsun'daki Altınkaya Barajı'nda doluluk oranı yüzde 61,9'dan yüzde 28,7'ye, Hasan Uğurlu Barajı'nda yüzde 94'ten yüzde 45'e, Suat Uğurlu Barajı'nda yüzde 100'den yüzde 44,8'e, Derbent Barajı'nda yüzde 92,1'den yüzde 78,7'ye, 19 Mayıs Barajı'nda yüzde 83,6'dan yüzde 72,5'e, Sinop'taki Saraydüzü Barajı'nda da yüzde 47,6'dan yüzde 15,2'ye geriledi.