Korkunç Anlar

Dün akşam, Van’ın Yeni Mahallesi’nde Gazi Yılmaz’ın evinde bilinmeyen bir sebeple yangın başladı; alevler hızla büyüyerek evi sararken, korku dolu anlar yaşandı kahraman İtfaiyeciler yangına anında müdahale eden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, hızla alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü; böylece evin daha fazla zarar görmesi önlendi.

Geçmiş Olsun Ziyareti

Yangının ardından Kaymakam Erdoğan, Gazi Yılmaz’ı evinde ziyaret ederek incelemelerde bulundu; bu destek, Yılmaz ailesi için büyük bir moral kaynağı oldu.

Hasar Tespiti Çalışmaları

Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, evde hasar tespit çalışmaları yaparak durumu değerlendirmeye aldı; böylece aileye gerekli destek sağlanacak.