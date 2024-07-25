Yaz mevsimi ile birlikte Van’da boğulma vakaları meydana geldi. Özellikle Van Gölü’nün çeşitli noktalarında meydana gelen boğulma vakalarının ardından, kent gündeminde bu durum tartışılmaya açıldı.

Son günlerde sıcak havaların da bastırmasıyla Van’da boğulma vakalarıyla daha sık karşılaşılmaya başlandı. Konuyla ilgili kentte bulunan birçok uzmandan sıkça uyarı geliyor.

Konu Van özelinde sıcaklığını korurken, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci, 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü nedeniyle sosyal medyada önemli bir paylaşım yaptı.

Dünya genelinde her yıl çok sayıda boğulma vakası meydana geldiğini bildiren Bakan Yardımcısı Birinci, boğulma riskinin azaltılması için yapılması gerekenleri de sıraladı.

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Boğulma, kasıtsız yaralanmaya bağlı ölümlerin üçüncü önde gelen nedenidir ve yaralanmaya bağlı tüm ölümlerin % 7'sini oluşturmaktadır. Boğulma son on yılda 2,5 milyondan fazla ölüme neden oldu! Bu ölümlerin % 90’ı düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geliyor. Küresel olarak, en yüksek boğulma oranları 1-4 yaş arası çocuklarda görülürken, bunu 5-9 yaş arası çocuklar takip etmektedir” ifadelerine yer verdi.

RİSKİ AZALTMAK İÇİN…

Bakan Yardımcısı Birinci, boğulma riskini azaltmak için yapılması gerekenlere ilişkin olarak da; “Boğulma riskini azaltmak için;

• Boğulma durumunda ilk yardım bilgisi için farkındalık oluşturulması,

• Çocuklar için havuz, deniz ve nehir gibi yerlerin güvenli hale getirilmesi,

• Suya girilmeyecek tehlikeli bölgelerin işaretlenmesi,

• Yüzme ve su güvenliği becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Dünya Boğulmayı Önleme Günü'nde, boğulmanın aileler ve toplumlar üzerindeki trajik etkisini azaltarak halk sağlığını korumak için birlikte adım atalım” uyarısında bulundu.

VAN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya da, Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci’nin paylaşımını alıntılayarak; “Van için oldukça önemli bir konu” başlığı ile takipçileri ile paylaştı.