Ruhsal sağlık ve kalp sağlığının birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirten uzmanlar, fiziksel faktörlerin yanı sıra ruhsal durumun da kalp üzerinde önemli etkiler yarattığına dikkat çekiyor. Uzmanlara göre stres, kaygı, yalnızlık ve düşük ruh hali gibi durumlar kalp-damar sistemini olumsuz etkileyebiliyor.

“GEREKİRSE PROFESYONEL DESTEK ALMAK ÖNEMLİ”

Doç. Dr. Sarıkaya, yaptığı paylaşımda, “Ruh sağlığı yalnızca ‘duygusal iyi oluş’ meselesi değil; beden sağlığı, özellikle kalp-damar sağlığıyla doğrudan ilişkilidir. Eğer stres, sürekli kaygı, düşük ruh hali gibi durumlar varsa bunları sadece ‘geçici şeyler’ olarak geçiştirmemek; gerekirse profesyonel destek almak önemli.” dedi.

“SOSYAL DESTEK İLE STRES YÜKÜNÜ AZALTIN”

Sevdiklerimizle iletişim kurmanın stresi azalttığını belirten Sarıkaya, “Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC), yalnızlığı bağımsız bir kalp sağlığı risk faktörü olarak değerlendiriyor. Düzenli olarak sevdiklerimizle iletişim kurmak ve gönüllü etkinliklere katılmak, sosyal destek sağlayarak stres yükünü azaltır.” ifadelerine yer verdi.