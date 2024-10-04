Hayallerin Peşinden Koşmak

Orman yönünden zayıf bir bölgede, kazık ve emprenyeli telefon direği üretimi yaparak Kayseri'nin bu alandaki ilk ve tek fabrikasını hayata geçiren Geçgil, kısa sürede Türkiye genelinde birçok bahçe için ürün sağlamaya başladı. Yurt içindeki elma, muz ve avokado bahçelerine ürün tedarik etmenin yanı sıra, dört farklı ülkeye de ihracat yaparak uluslararası pazara adım attı.

Bünyamin Geçgil, ticaretin kendisi için bir tutku olduğunu ve babasının ayakkabı dükkanında büyümesinin bu tutkuyu geliştirdiğini belirtti. Bankacılık sektöründeki deneyimlerini, yıllarca sürdürdüğü başarılı kariyerini bırakma kararıyla birleştirip, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde dev bir adım attı. 5 bin metrekarelik bir alanda 2 bin metrekare kapalı fabrika kurarak, sadece yerel pazar için değil, uluslararası pazarda da kendine yer edinmeyi başardı. Yaptığı araştırmalarla, ihtiyacı karşılayacak bir üretim yapmayı hedefleyerek sektörde önemli bir boşluğu doldurdu. Bankacılığı bırakmasının yakın çevresi tarafından sorgulanması, onun azmini daha da pekiştirdi ve sonunda başarısını kanıtlayarak, ithal edilen ürünleri ihraç eder hale geldi.