Bakanlık, taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere yayımladığı 2 ayrı ilana göre toplam 569 sözleşmeli personel istihdam edecek. Alımların 502'si yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralamasına göre, 67'si ise yazılı ve sözlü sınavla gerçekleştirilecek.

Van’da da alımı yapılacak olan personeller için başvuru süreci bugün itibari ile başladı.

VAN'A 4 KİŞİLİK KADRO AYRILDI

Personel alımı kapsamında Van'a toplam 4 kişilik kontenjan ayrıldı. Buna göre Van'da;

-1 büro personeli,

-2 destek personeli (erkek),

-1 teknisyen istihdam edilecek.

Büro personeli ve destek personeli alımları KPSS puan sıralamasına göre yapılırken teknisyen kadrosu için adaylar yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın personel alımına ilişkin başvurular bugün (15 Haziran 2026) başladı. Adaylar başvurularını 29 Haziran Pazartesi gününe kadar elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Başvurular, e-Devlet üzerinden “Kültür ve Turizm Bakanlığı- Kariyer Kapısı İşe Alım İşlemleri” hizmeti veya Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yapılabilecek.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerektiği yayımlanan ilanda duyuruldu.

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

-Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olması,

-Kamu haklarından mahrum bulunmaması,

-Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması,

-Görevini yapmasına engel teşkil edecek akıl hastalığının bulunmaması gerekiyor.

ADAYLAR TEK KADROYA BAŞVURABİLECEK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, adayların öğrenim durumlarına uygun olarak yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabileceği belirtildi. Birden fazla pozisyona yapılan başvurular ise geçersiz sayılacak.

Alıma ilişkin tüm detaylar, başvuru şartları ve kadro dağılımı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek. Başvuruların değerlendirilmesinde 2024 KPSS (B) Grubu KPSSP93 ve KPSSP94 puanları esas alınacak.