Havanın aydınlanmasının ardından yangına uçak ve helikopterle müdahale başladı. Yangın Yönetim Merkezi'nden açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Yangından etkilenen alanın yaklaşık 575 hektar olduğunu tahmin ediyoruz. Tabii ki nihai olarak incelemeler bittiğinde kesin rakamları söyleyeceğiz. Bunun yaklaşık 340 hektarlık alanı orman, geri kalanı orman dışı bölüm" dedi.

Eceabat ilçesine bağlı Kumköy yakınlarında, dün saat 16.00 sıralarında, tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı saat 17.00 itibarıyla tek yönlü olarak trafiğe kapatılırken, 57'nci Alay Conkbayırı Şehitliği ve Büyük Anafartalar köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanına girişler de ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Evlerini boşaltmak zorunda kalanlar Eceabat Gençlik Konuk Evine götürülerek misafir edildi. Tek yönlü olarak kapanan Çanakkale Boğazı'nda trafik 20.45 itibarıyla tekrar açıldı.

Dün yangına 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve iş makinesinin yanında toplamda 540 personel müdahale etti. Havanın kararmasıyla birlikte hava araçları çalışmalarını sonlandırdı. 1 gece görüşlü helikopter yangına gece boyunca müdahalede bulundu. Günün aydınlanmasıyla birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı.

BAKAN YUMAKLI YANGIN YÖNETİM MERKEZİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yangın Yönetim Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı’ya Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir eşlik etti.

Dün saat 16.05 'te Büyük Anafartalar köyü yakınların başlayan orman yangınına ilk müdahalenin 16.11 itibarıyla yapıldığını ifade eden Bakan Yumaklı, “Gelişen zaman içerisinde Büyük Anafartalar ve Küçük Anafartalar isimli 2 köyün tahliye edilmesine tedbir amaçlı olarak karar verilmişti.

Bu tahliyelerde 530 kişi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gençlik konuk evine yerleştirildiler. Çok şükür ki herhangi bir can kaybı ya da sağlık sorunu söz konusu değil. İlk müdahale 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz, iş makinası ve 540 personel ile başlamamıştı. Valiliğimiz, AFAD'ımız, Orman Genel Müdürlüğümüz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte özel sektörden de desteklerle bu mücadeleye devam edildi.

Akşam gün batımı itibarıyla hava araçlarının inmesiyle birlikte gece boyunca 73 arazöz ve diğer iş makinası, 1 gece görüş helikopteri ve 402 Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplamda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 290 toplamda aracı da dahil olmak üzere 970 personelle mücadele gece boyunca devam etti. Yangından etkilenen alanın yaklaşık 575 hektar olduğunu tahmin ediyoruz. Tabii ki nihai olarak incelemeler bittiğinde kesin rakamları söyleyeceğiz. Bunun yaklaşık 340 hektarlık alanı orman, geri kalanı orman dışı bölüm" dedi.

'HALİ HAZIRDA YANGININ İLERLEMESİ DURDURULDU'

Saat 05.45 itibarıyla 10 uçak ve 7 helikopterle müdahalelerin tekrar başladığını söyleyen Bakan Yumaklı, “Sorunlu tek bir alan kaldı. Şu anda arkadaşlarımız oraya yoğunlaşmış vaziyetteler. Halihazırda yangının ilerlemesi durduruldu. Enerjisi büyük ölçüde azaltıldı. Ancak rüzgar çok yoğun olduğu için şu anda tamamen kontrol altında diyemiyoruz. Karadan ve havadan arkadaşlarımızın hem kısmi müdahaleleri hem kontrolleri devam ediyor. İlerleyen saatlerde kontrol altına alındığı haberini vereceğimizi umuyorum. Ben bu vesileyle bütün gece boyunca hiç uyumadan alevlerle mücadele eden bu alandaki bütün kurumlara ait çalışan arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Kurumlarımızın bu yönüyle entegrasyonu ve birbirleriyle dayanışması da son derece mutluluk vericiydi" dedi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINANA KADAR BOĞAZ TRAFİĞİ TEK YÖNLÜ KAPALI OLACAK

Saat 02.30'da Gelibolu ilçesi Değirmendüzü köyü yakınlarından bir yangın haberi aldıklarını söyleyen Bakan Yumaklı, şöyle devam eti:

"Oldukça da ciddi bir alanda ve çok şiddetli bir rüzgarla birlikte başlayan bu yangın için maalesef güçlerimizi bölmek zorunda kaldık. Ancak yoğun bir müdahale ile 2 saat içerisinde oradaki yangını da kısmen kontrol altına aldık. An itibarıyla orada da herhangi bir sorun olmadığını ve yangının kontrol altına alındığını söylemek istiyorum. Malumunuz yangının başlamasıyla birlikte boğaz trafiği tek yönlü olarak kuzey-güney yönü itibariyle kapatılmıştı. Halihazırda hava araçlarının su alma yönlerinde olması hasebiyle bu yasağın aynı şekilde devam etmesi kararlaştırıldı ve bu şekilde devam edecek ta ki arkadaşlarımız artık kontrol altına alındı diyene kadar.

Yine içinde bulunduğumuz tarihi yarımadanın ziyaretçi trafiğine açılıp açılmaması ile alakalı da bir değerlendirme yaptık. Özellikle yangının etkili olduğu Conkbayırı bölgesinin ziyaretçiye kapalı tutulması ama kısmen ziyaretçilere Alan Başkanlığının kontrolünde ve koordinasyonunda açılmasına karar verdik. Boşaltılan iki köyle ilgili halihazırda geri dönüşe ilişkin herhangi bir karar vermedik. Orada da tedbiren bu şekliyle köyün tahliye edilmiş haliyle devamına karar verdik. Umuyorum ki yine kontrol altına alındı kararıyla birlikte de bu köy sakinlerimiz evlerine geri dönebilecekler."

'ÇİFTÇİLERE 11.00'E KADAR HASAT YAPABİLECEKLERİ BİLDİRİLDİ'

Çanakkale'de 5 gün boyunca fırtınanın etkili olacağını söyleyen Bakan Yumaklı, “Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 derece üzerinde olacağı tahmini sebebiyle hasat için bu bölümde yani Çanakkale'de hasat yapacak olan çiftçilerimizin saat 11.00'e kadar işlemlerini yapmaları ondan sonrasını izin verilmeyeceği konusunda kendilerine bildirim yapıldı. Bugün de tekraren iletilecek.

Buradaki amaç özellikle rüzgarın çok şiddetli olduğu saatlerde herhangi bir makine kullanımından kaynaklanabilecek bir kıvılcımın bile çok ciddi bir yangına sebebiyet verebilecek olması. Saat 11.00'e kadar hasat işlemlerinin tamamlanmasına karar verdik. Tabii bu önümüzdeki 5 gün boyunca arkadaşlarımız, valiliğimiz bu konuda değerlendirmelerini yapacaklar. Belki daha önce ya da birkaç gün uzatılması şeklinde de olabilir. Buna da devam edecekler" diye konuştu.

'UŞAK'TAKİ YANGIN DA KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR'

Dün saat 18.30'da Uşak'ta yangın çıktığını hatırlatan Yumaklı, “Bununla alakalı da kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor. Halihazırda orada da ilerleyen saatlerde kontrol altına alındığı haberini vermek üzere arkadaşlarımız çalışıyor. Orada da işlerin iyiye gittiğini söyleyebilirim. Genel bir uyarı yapmak istiyorum değerli vatandaşlarımıza. Özellikle bayram tatili sebebiyle mesire yerleri ya da piknik alanları belirlenmiş olan yerlerde vakit geçirmelerini, bu alanlarda kendilerine yapılan ikazlara kesinlikle riayet etmelerini, yangına sebebiyet verebilecek en küçük bir unsuru gözetmeleri ve bu konuda ihtimam göstermeleri, özellikle bu alanlar başta olmak üzere zaten yasaklı olan orman alanlarına hiçbir şekilde girilmeyip ateş yakılmamasını özellikle rica ediyoruz.

Hakikaten yeşil vatanımızın bu şekliyle hasar görmesi yanı sıra gerçekten çok büyük bir kaynak kaybına sebep olan bu hususta en büyük başarının yangının çıkmaması olduğunu tekraren hatırlatmak istiyorum. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımıza tekraren hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

TARİHİ ALANIN GÜNEY HATTI ZİYARETE AÇILDI

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangınına müdahale 19'uncu saatte havadan ve karadan sürüyor. Yangın nedeniyle dün kapatılan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın güney hattı, bugün tekrar ziyarete açıldı.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle ziyarete kapatılan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın güney hattı (Kilitbahir-Alçıtepe-Abide-Seddülbahir ve Kilye-Kabatepe-Alçıtepe-Abide-Seddülbahir hatları) yeniden ziyarete açılmıştır. Ancak, devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alanın kuzey hattına (57'nci Alay, Conbayırı, Bigalı Köyü, Büyük Anafartalar ve Küçük Anafartalar Köyü, Anzak Koyu) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur" denildi