Yarın Ramazan Bayramı'nın birinci günü...

Alınan tedbirlerle bayramın herhangi bir acı yaşatmadan geçmesi hedeflenirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, denetime çıktı.

Kocaeli-Gebze trafik kontrol noktasına giden Bakan Soylu, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Tüm tedbirler alındı

Bayramda 99 bin 245 personelin görev yapacağını aktaran Bakan Soylu, şöyle devam etti:

Helikopterle havadan trafik denetimleri devam edecek. Aynı zamanda drone ile de kontrol sağlanacak. Ekiplerimiz görevlendirildi, özellikle trafik kazalarının engellenmesi için denetimlerini gerçekleştirecekler. Bu denetimler, trafik cezası kesmek için yapılan denetimler değil.

Geçtiğimiz bayramda ölümleri azalttık. İnşallah bu bayramda da gerekli tüm tedbirleri aldık. Sürücüler yola çıkarken dikkat etsinler. En kritik zaman dilimi son 1-1,5 saattir. Mola noktalarımız var, bütün illerde. Bu noktalarda birtakım eğitimler de veriyoruz.

Bayram boyunca hem trafik hem de jandarma ekiplerimiz yollarda olacak. 4 gün boyunca tüm Türkiye'de ekiplerimiz sahada olacak. Sürücülerin emniyet kemerine ve telefonla konuşmamalarına dikkat etmelerini arzu ediyoruz. Çocukları ön koltuklarda oturtmayın. Hız limitleri konusunda bir adım atılmıştı. Yollarımız iyi, hıza dikkat edilirse acı haberlerle karşılaşmayız.

"Rahatlıkla yönetebileceğimiz bir yoğunluk var"

Bayram ve ara tatili birleştiren ailelerin bulunduğunu da hatırlatan Bakan Soylu, "Biz, 14-24 Nisan arasını kapsayacak bir planlama yaptık. Tedbirlerimizi buna göre ayarladık. Diğer bayramlara nazaran yoğunluk biraz daha az. Genel güzergahlardaki yoğunluklarımız, yüzde 40 ile 50 arasında artmış durumda. Bu da bizim çok rahat bir şekilde yönetebileceğimiz bir yoğunluk. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Herkesin sevdikleriyle kucaklaşabileceği bir bayram tatili diliyorum." dedi.

Ensonhaber