Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dün Van’da bir dizi temaslarda bulundu, çeşitli açılış programlarına katıldı. Bakan Kacır, katıldığı programlarda Van’a yapılan ve yapılacak olan yatırımlara dair de değerlendirmelerde bulundu.

Van’ı modern yatırımlarla büyütürken tarihini ve doğasını koruyan, gençlere ve halka fırsat sunan bir şehir olarak konumlandırdıklarını ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, aynı zamanda Van’ın bölgesel ve ulusal rolünün önemine de atıfta bulundu.

“VAN’IN OSB’LERİNDE İSTİHDAM 50 BİNE ULAŞACAK”

Organize sanayi bölgeleri için yapılan çalışmalara değinen Bakan Kacır, “Türkiye’yi organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleriyle donattık, yatırımlarla büyüttük. Bugün organize sanayi bölgesi bulunmayan ilimiz yok. OSB sayısını 192’den 366’ya çıkardık, çalışan sayısını 415 binden, 2 milyon 700 bine yükselttik, üretimdeki fabrika sayısını 11 binden 59 bine ulaştırdık. Bunu, hiçbir bölgeyi ve şehri geride bırakmadan yaptık. Van’ın organize sanayi bölgelerinde şu anda 9 bin 500’den fazla kişi istihdam ediliyor. AK Parti iktidara geldiğinde bu rakam 300’ler seviyesindeydi. Yatırımlar tamamlandığında Van’ın OSB’lerinde istihdam 50 bine ulaşacak.” şeklinde konuştu.

2 YENİ SANAYİ SİTESİ KURULUYOR

Van’da iki yeni sanayi sitesinin kurulacağını söyleyen Bakan Kacır, “Ayrıca, iki sanayi sitesinde temel atma töreni gerçekleştirdik. Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi ve Tuşba Sanayi Sitesi’nde 600’den fazla iş yeriyle 13 binden fazla Vanlı hemşehrimiz iş imkanına kavuşacak.” dedi.

“22 YILDA VAN’DA 826 YATIRIM İÇİN TEŞVİK BELGESİ DÜZENLEDİK”

Van’da 22 yılda 826 yatırım için teşvik belgesi hazırlandığını dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ayrıca 53 milyar liralık ve 50 binden fazla istihdamın sağladığını söyledi.

Bakan Kacır; “Son 22 yılda Van’da 826 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. 53 milyar liralık yatırım ve 50 binden fazla istihdamın önünü açtık. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı eliyle, Van’ın tarihi ve kültürel mirasını ekonomik değere dönüştüren 446 projeye 1 milyar TL destek verdik. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ile de 153 projeye 834 milyon TL kaynak sağladık. Açılışını yaptığımız 7 projenin toplam büyüklüğü 444 milyon TL’yi aşıyor. Bu projelerle Van’da turizm potansiyelini artıracak, sanayi ve ulaşım altyapısını güçlendirecek, yerel üretim ve istihdamı destekleyeceğiz. Şehrimizin kalkınma yolculuğunu hızlandırmak için her yeni adımı desteklemeye devam edeceğiz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“VAN’I BÖLGESEL BİR MERKEZ HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLEDİK”

2024-2028 Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji Planını ilan ettiklerini açıklayan Bakan Kacır, bu strateji hamleleriyle Van’ı aynı zamanda çevre illere de hizmet veren bölgesel bir merkez haline getirmek istediklerini söyledi.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, açıklamasında şunlara değindi: “Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ile tekstil ve hazır giyim OSB ikinci etap altyapı projeleri sayesinde 10 bin kişiye daha istihdam sağlayacağız. Geçtiğimiz ay 2024-2028 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi’ni ilan ettik. Bu stratejiyle Van’ı, sadece kendine değil çevresine de hizmet veren bir bölgesel merkez haline getirmeyi hedefledik. Tekstil, giyim, maden işleme sektörlerinde katma değeri artıracak, markalaşmayı destekleyeceğiz.”

“VAN’DA YENİ PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Van’da su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik altyapı çalışmalarını güçlendireceklerini söyleyen Bakan Kacır, “Tarımda yenilikçi uygulamalar geliştirecek, tarımsal faaliyetleri gençler için cazip hale getireceğiz. Van’da su ürünleri yetiştiriciliği, eko-turizm ve mavi büyüme projelerini hayata geçireceğiz. Sınır ötesi iş birliklerini teşvik edecek lojistik altyapıyı güçlendireceğiz. Yakın zamanda açıklayacağımız Yerel Kalkınma Teşvik Programı ile taş yünü üretim tesisi, Van Gölü kıyısında dalış merkezleri, aqua parklar, beş yıldızlı otel kompleksleri ve yün işleme tesislerine destek vereceğiz.” diye belirtti.

BAKAN KACIR, ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALARA DEĞİNDİ

Van’da yapılan diğer çalışmalardan da bahseden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “2025’te Cazibe Merkezleri Programı ile 110 milyon TL kaynakla tekstil kümelenme alanı ve jeotermal sera OSB projelerini destekleyeceğiz. Sosyal Gelişme Programı ile 20 milyon TL’lik sanat evi, müze ve çilek serası projeleriyle çiftçilerin gelirini artırıp savat işlemeciliğini yaşatacağız. DAP İdaresi ile tarım, eğitim ve kültür alanında 11 milyon TL’lik dört projeyi hayata geçireceğiz. Bu projelerle tarımsal makine parklarını güçlendirecek, ceviz üretimini destekleyecek ve üç yeni kütüphane kazandıracağız. Valimizin öncülüğünde TÜBİTAK ile 700 binden fazla kitabı gençlerimize ulaştırdık.” şeklinde konuştu.

“VAN’A BİR BİLİM MERKEZİNİ TÜBİTAK ELİYLE BU YILSONUNDA AÇMAYI HEDEFLİYORUZ”

2025 yılı sonuna kadar TÜBİTAK eliyle Van’a bir bilim merkezi açacaklarının müjdesini veren Bakan Kacır, son olarak şunları söyledi:

“Van’a bir bilim merkezini TÜBİTAK eliyle bu yılsonunda açmayı hedefliyoruz. Van’ın Türkiye Yüzyılı’nda parlayan yıldız olmasını istiyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve bilimle Van’ı kalkınma yolculuğunda lokomotif şehir yapmayı amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde daha büyük başarılara ulaşacağız. Bu projelerin Van’ımıza, Doğu Anadolu’muza ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum.”