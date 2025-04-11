Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Tuncel, 63 yaşındaki hastanın baş dönmesi, bayılma, ciddi tansiyon düşüklüğü ve yürüyememe şikayetleriyle geldiğini ifade ederek, "Hastanın beyne giden iki damarı, sağ kola giden ana damar ve yine kalpteki ana damarlardan biri tıkalıydı. Özellikle beyne giden damarların göğüs kafesi kısmında tıkalı olmasından dolayı ameliyatı çok riskliydi. Hasta ile konuşup riskleri anlattık. İki şahdamarını, kol damarını ve kalp damarını aynı seansta açtık. Çok şükür bir sıkıntı yaşamadık. Sağlık durumu iyi inşallah taburcu edeceğiz" dedi.

Kalp rahatsızlığından dolayı yaklaşık 4 aydır tek başına yemek yiyemediğini aktaran Naci Özmen isimli hasta ise "Kalpten rahatsızlığım var. 4 aydır rahat yemek yiyemiyordum, rahat nefes alamıyordum. 3 kez anjiyo oldum ama iyileşmedim. Bu sefer kendimi çok iyi hissediyorum. Doktorum başta olmak üzere hastane çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hasta Naci Özmen'in oğlu Uğur Özmen de, "3-4 ay önce babam böyle oldu. Tek başına yemek bile yiyemiyordu. Neredeyse bir gözünü kaybedecekti. Şu anda durumu çok iyi. Korktuğumuz hiçbir şey olmadı. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.