Açılış töreni Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı halk oyunları gösteriminin ardından başladı.

“Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim” diyerek açılışta konuşmasına başlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Bugün çok güzel bir tabloyu hep beraber yaşıyoruz. Genç ve dinamik Van şehrinde güzel bir enerji ile karşılaştık. Salona girerken tüm branşlarda cıvıl cıvıl çocuklarımızı gördük ve bu durum bizleri çok mutlu etti. Hepsini yürekten selamlıyorum.” dedi.

BAKAN BAK: “GENÇLERİMİZİ TESİSLERE BEKLİYORUZ”

“Türkiye bir spor devrimini yaşıyor” diyen Bakan Aşkın Bak, “Spor alanındaki tüm yatırımlarımız devam ediyor. Burada güzel bir hizmetin açılışını yapacağız ve gençlerimizin hizmetinde olacak. Van’da çok amaçlı spor salonları, yüzme havuzları, basketbol sahaları ve buna benzer birçok alanda yatırımlar gerçekleştirildi. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Gençlerimizi; kötü alışkanlıklardan, uyuşturucudan, dijital bağımlılıktan uzaklaşması için tesislerimize bekliyoruz. Çocuklarımız tesislerimize gelerek sosyalleşiyor, yeni arkadaşlar ediniyor ve en önemlisi yüzmeyi öğreniyor. Cumhurbaşkanımız gençlere yönelik yapılan projelere açık çek veriyor. Biz terörsüz bir ülke istiyoruz. Gençlerimizi spora kazandırmak istiyoruz. Gençlerimizin terörün pençesine girmesini istemiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

“VANLI SPORCULAR ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEK”

Bakan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü; “Herkes için söylüyoruz çocuklarınızı gençlik merkezimize getirin, spor yapsınlar. Bu ülkenin bayrağını uluslararası şampiyonalarda göndere çeksinler. Biz inanıyoruz ki Van’ın çocukları Avrupa şampiyonu olacak ve ülkemizi temsil edecekler, bu ülkeyi sevindirecekler. İşte bu çok önemli, biz diyoruz ki spor birleştirici güçtür. Burada açılışını yapacağımız tesisler Van’ımıza, çocuklara, gençlerine hayırlı olsun. Tesislerimizde çocuklarımız bayrağını seven, ülkesini seven güçlü bir birey olmaya çalışacak. Tüm alanlarda bize destek olan valimize, vekillere, STK’lara ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

ÖZDEMİR: “YATIRIMALR DEVAM DECEK”

13 ilçede yatırımların gerçekleştirildiğini belirten Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, “Merkez İpekyolu ve Tuşba ilçelerimizde iki çok amaçlı spor salonu (Sporcu Fabrikaları), 13 ilçemizde 30 Spor Salonu, Gevaş ilçemiz haricinde tüm ilçelerimize 13 Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, 13 Gençlik Merkezi, 2 Nizami Futbol Sahası ve 4'lü Soyunma Odası, 5 kapalı Halı Saha, üçü Bahçesaray ilçemizde ikisi Başkale ilçemizde olmakla beraber 1000 seyirci kapasiteli tribünü olan 8 Kulvarlı Atletizm pisti, 11 basketbol ve voleybol açık hava spor kompleksi, 135 sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 233 çok amaçlı basketbol ve voleybol sahası, ayrıca ilimizin doğal alt yapısının uygunluğu ile sporcularımızın çalışmaları ve spor turizminin gelişmesi amacıyla Çatak ilçemiz Botan Çayı üzerine 1 Rafting Eğitim Merkezi ve Oteli, Bahçesaray ilçemiz Müküs Çayı üzerine ise 1 Rafting Parkuru yapıldı. Bunlarla beraber yatırımlar devam edecek” sözlerine yer verdi.

Müdür Özdemir, konuşmasının devamında, “Okullarımıza 300 çift basketbol potası dağıtılmıştır. İlimizde sporun tabana yayılmasında büyük katkı sağlayan SPORVAN Projesi ile bugüne kadar 198 bin 422 çocuk ve gencimize ulaşılmıştır. Yine bu proje kapsamında Sayın valimizin öncülüğünde yerel imkânlarla 100 milyon liralık spor malzemesi alınmış, okullarımıza, sporcularımıza dağıtılarak ilimiz sporuna büyük katkı sağlanmıştır. Yapılan tesis ve yatırımlar için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

VALİ BALCI: “YAPILAN ÇALIŞMALAR DEV YATIRIMDIR”

“Açılışını yapacağımız spor tesisleri, sadece spor tesisi değil, memleketin ve milletin sevdasının tezahürü, özellikle de gençleri sevmektir” sözleriyle konuşmasına başlayan Van Valisi Ozan Balcı, “Gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için geleceğe yapılan büyük bir dev yatırımdır. Van’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde, kıymetli bakanlarımızın destekleriyle, milletvekillerimiz, bürokrasimiz, iş dünyamız, sivil toplum kuruluşları, esnaflarımızla, memurumuz ve basınımızla birlik ve beraberlik içerisinde Van’ı geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Sadece eğitim alanında değil, sadece sağlık alanında değil; ulaşımda, iletişimde, kırsal altyapı gibi hayatın ve yaşamın her alanında güzel işler yapılıyor. Verilen desteklerden dolayı gençler adına emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MİLLETVEKİLLERİNİN KONUŞMALARI

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk; “Bugün güzel bir programa şahitlik ediyoruz. AK Parti hükümetleri boyunca ilimizde her alanda ciddi yatırımları oldu. İnşallah bu tesislerde uluslararası alanlarda büyük başarılar elde edeceğiz. Bu çalışmaları, tesisleri artırmak için canla başla çalışıyoruz. Tesislerin ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise, “Gençlerin yoğun olduğu bir şehirdeyiz. Bu geçlerimizi hem zekasıyla, hem pratik düşüncesiyle hem de fizik gücüyle topluma hazır hale getirmek için sportif faaliyetleri artırıyoruz. Bu şehre son 2 yıl içerisinde 2 milyar liralık yatırım yaptık. Yapılan yatırımlar ilimize yapılan önemli yatırımlardır. Vanlılar adına bakanımıza teşekkür ederiz.” sözlerine yer verdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ve fotoğraf çekimiyle açılış programı sona erdi.