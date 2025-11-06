Bahçesaray halkının “ölüm yolu” olarak adlandırdığı, geçmiş yıllarda çok sayıda acı olaya sahne olan ve çığ, yoğun kar yağışı ile fırtına nedeniyle aylarca ulaşıma kapanan Bahçesaray yolu için önemli bir adım atıldı.

"ÖZLEMLE BEKLENEN İHALE YAPILDI"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Orhan, "Bahçesaray’ın özlemle beklediği tünel ve yeni yol projesinin ihalesi gerçekleştirildi. Bu önemli hizmetin hayata geçmesi için talimat veren, himaye eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na ve emeği geçen tüm yetkililerimize şükranlarımızı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.