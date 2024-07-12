Sağlık Bakanlığı ile Van İl Sağlık Müdürlüğünün ortak çalışması sonucunda kentin 4 ilçesinde daha önce kadro tahsisi nedeniyle ataması yapılamayan 7 farklı uzmanlık dalında hekim atanabilir duruma getirildi. Böylece, Bahçesaray başta olmak üzere kentin 4 ilçesine, 7 alanda yeni uzman hekim ataması yapılabilecek.

Yeni çalışma kapsamında; Bahçesaray Devlet Hastanesine kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, anestezi ve reanimasyon uzmanı ile genel cerrahi uzmanı, Başkale Devlet Hastanesine göğüs hastalıkları uzmanı, Çaldıran Devlet Hastanesine ortopedi ve travmatoloji uzmanı, Muradiye Devlet Hastanesine radyoloji uzmanı, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanına ilişin kadro planlaması yapıldı.