1985 yılında Van’da doğdu, ilk ve orta öğrenimini Van merkezde, lise öğrenimini Bakırköy Lisesinde tamamladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümünü 2010 yılında bitirdi, aynı yıl Yüzüncü Yıl Üniversitesinde çalışmaya başladı.

2011 yılından itibaren Üniversitenin deprem sonrası yapılaşması ve kentsel dönüşüm projelerinde aktif görev aldı. 2013 yılından itibaren de üniversitenin altyapı, imar ve etüt-planlama, master plan çalışmalarının yürütücüsü olarak görev alan Örek, 2015 yılından itibaren YYÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Ölçme Bilgisi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde Topoğrafya derslerini vermeya başladı. Örek, 2020 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesinin Yeşil Alan Müdürlüğüne atandı.

Sinema, medya, iletişim, tiyatro alanında eğitimler alan Örek, çeşitli yerel gazetelerde köşe yazarlığı, yerel ve ulusal tv kanallarında, metin yazarlığı, seslendirme, haber spikerliği, program yapımcılığı ve haber editörlüğü görevlerinde bulundu.

Hikaye, senaryo ve kısa film çalışmaları yürüten Örek, bazı festivallerden kısa filim dalında ödüller kazandı. Bununla birlikte çeşitli profesyonel tiyatrolarda yazar, oyuncu ve yönetmen olarak çeşitli görevler aldı.

TEGV bünyesinde 2009’da tiyatro oyuncusu Feride ÇETİN, 2011’de Cem DAVRAN ve Bahtiyar ENGİN ile birlikte sokak tiyatrosu projelerini yürüttü.

2022 yılında başlayan, halen devam eden ve Şehrivan TV’de yayınlanan Arka Sıradakiler adlı biyografik pogramın çekimlerini üstlendi ve görev aldı.

Aziz Örek evli ve 2 çocuk babasıdır.