Sevinç Gök, Türkiye vatandaşı olarak Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapıyor ve cesaretiyle görenlerin göğsünü kabartıyor. Güvenlik korucusu olarak gece gündüz demeden halkın huzuru için çalışan Gök, eşiyle birlikte operasyonlara katılıyor.

“Bizlere Haklarını Helal Etsinler”

Sevinç Gök, duygusal açıklamalarında, görevini yerine getirirken şehit annelerini daha iyi anladığını belirtiyor. Kendisinin kızının uzakta olduğunu ancak şehit annelerinin bu şansa sahip olmadığını söyleyen Gök, onların haklarını helal etmelerini diliyor.

“Burada Teröre Göz Açtırılmıyor”

Çukurca'da terörle mücadelede görev yapan Gök, jandarma çatısı altında eşi ve silah arkadaşlarıyla beraber çalışıyor. Her daim jandarmanın bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu belirten Gök, Türkiye'nin her köşesine eşit mesafede olduğunu vurguluyor.

“Söz Konusu Vatansa Göreve Hazırım”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ileten Sevinç Gök, Karabağ Savaşı'nda desteklerini esirgemedikleri için Türkiye'ye ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e minnettarlığını ifade ediyor. Savaşta canlarını feda eden şehitlere rahmet dileyen Gök, vatan ve bayrak sevgisini gelecek nesillere aktarmak için göreve her daim hazır olduğunu belirtiyor.