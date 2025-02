Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını siyah-beyazlı takım, 2-1 önde tamamladı.

1. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takımda Emre Mor'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün dokunuşuyla meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un yanından ağlarla buluştu: 1-0.

9. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Joao Mario'nun ceza sahası sol çaprazından arka direğe yaptığı ortada Immobile, topu altıpas önüne çevirdi. Rashica'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'in de müdahalesiyle üst direğe çarptı. Dönen top yeniden Rashica'nın önünde kalırken oyuncunun tamamlamak istediği meşin yuvarlak, yine Berke Özer'de kaldı.

16. dakikada siyah-beyazlılar bir kez daha direğe takıldı. Rafa Silva'nın savunma arasına attığı pasa hareketlenen Immobile, topu ayağından açınca kaleci Berke Özer kayarak araya girdi. Kısa düşen meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Joao Mario'nun aşırtma vuruşunda top üst direkten döndü.

18. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Ceza yayının içindeki Immobile'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva, net bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

27. dakikada ceza sahası sağından Svensson'un kale önüne çevirdiği top, savunmadan sekti. Arka direkte uygun durumda Immobile'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

45+2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Eyüpspor atağının ardından hızlı hücuma çıkan siyah-beyazlı takımda Rafa Silva'nın ceza sahası sağ çaprazından arka direğe yaptığı ortada Rashica, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 1-2.

Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

55. dakikada sol kanatta Joao Mario'nun pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un sert şutunda kaleci Berke Özer, topu çeldi.

60. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Semih Kılıçsoy, rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.

Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Bu sezon şampiyonluk hedefinin uzağında kalan siyah-beyazlı ekip, elde ettiği 3 puanla Avrupa Kupaları'na katılma yolundaki rakibi Eyüpspor'un 1 puan önüne geçmeyi başardı.

İkinci kez üst üste 3 maçı kazandı

Siyah-beyazlı ekip bu sezon ikinci kez 3 maçlık galibiyet serisi yaptı.

Ligin ilk yarısında Samsunspor, Antalyaspor ve Sivasspor'u yenen Beşiktaş ilk puan kaybını Trabzonspor deplasmanında yaşamıştı. Daha sonra istikrarsız sonuçlar alan siyah-beyazlılar, Sivasspor ve Trabzonpor'un ardından Eyüpspor'u yenerek ikinci kez üst üste 3'üncü maçını kazandı.

Solskjaer ile kaybetmiyor

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'le çıktığı 4. lig maçından da yenilgisiz ayrıldı.

Norveçli teknik adam, yeni kariyerinde çıktığı ilk maçta Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken daha sonra oynadığı Sivasspor ve Trabzonspor maçlarının ardından Eyüpspor'u da mağlup etti.

Solskjaer'in görev aldığı süreçte siyah-beyazlı takım tek yenilgisini UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi Twente karşısında aldı.

Eski Beşiktaşlı Tayfur Bingöl sevinmedi

Beşiktaş'ın Eyüpspor'a bonservisini kiraladığı Tayfur Bingöl, karşılaşmanın henüz 39. saniyesinde attığı gol sonrası sevinç gösterisi yapmadı.

Emre Mor'un savunmanın arkasına attığı topa hareketlenerek Mert Günok'u mağlup eden Tayfur Bingöl, topun kaleye girmesinin ardından elini kaldırarak takım arkadaşlarının gol sevincine katılmadı.

Eyüpsporlu oyuncu 2022-23 sezonunu Beşiktaş'ta kiralık geçirdikten sonra 2023-24 sezonunda Alanyaspor'dan siyah-beyazlı takıma bonservisiyle transfer oldu.

Beşiktaş, bu sezonun başında Tayfur Bingöl'ün bonservisini Eyüpspor'a kiraladı.

Beşiktaş bu sezonki en erken ikinci golü yedi

Siyah-beyazlı takım bu sezonun en erken ikinci golünü Eyüpspor'dan yedi.

Tayfur Bingöl'ün 39. saniyede attığı golle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan Antalyaspor karşılaşmasında da Samudio'nun 23. saniyede attığı gole engel olamamıştı.

Beşiktaş direklere takıldı

Karşılaşmaya 39. saniyede geriye düşerek başlayan Beşiktaş, 16 dakikada yakaladığı iki fırsatta üst direği geçemedi.

Rashica'nın 9. dakikada altı pas içindeki şutunda üst direğe takılan siyah-beyazlılarda, 16. dakikada da Joao Mario'nun vuruşunda top, üst direkten oyun alanına döndü.

Rafa Silva gollerine devam etti

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, Eyüpspor maçında da gollerini sürdürdü.

Karşılaşmanın 18. dakikasında ceza sahasında buluştuğu topu düzgün vuruşla ağlara göndererek takımının beraberlik golüne imza atan Rafa Silva, ligdeki 7, toplamda 12. golünü kaydetti.

Ligde oynanan son Trabzonspor karşılaşmasında da fileleri havalandırarak beraberlik golünü atan Portekizli yıldız, cezası nedeniyle Sivasspor maçında görev alamazken 1-1 biten Antalyaspor maçında da ağları havalandırmıştı.

Immobile bu haftayı da golsüz kapattı

Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Ciro Immobile, Eyüpsopr karşısında da gol sevinci yaşayamadı.

Performansıyla siyah-beyazlı takımda eleştirilen isimler arasında yer alan İtalyan oyuncu, ligin ikinci yarısında henüz gol atmayı başaramadı.

Son golünü ilk yarının son maçında Bodrum FK'ye atan Immobile, ikinci yarıda oynanan Samsunspor, Antalyaspor, Sivasspor ve Trabzonspor maçlarının ardından Eyüpspor'u da boş geçti.

Bu sezon ligde 10 maçta tabelayı değiştiren tecrübeli futbolcu, Rafa Silva'nın attığı golde pası veren isim olurken 27. dakikada yakaladığı net fırsatı ise gole çeviremedi.

Teknik direktör Solskjaer, ikinci yarıda Immobile'yi kenera alırken forvet bölgesinde Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi.

Semih Kılıçsoy ikinci golünü attı

Beşiktaş'ta geçen sezon attığı gollerle adından söz ettiren Semih Kılıçsoy, bu sezon ikinci golünü Eyüpspor'a attı.

Karşılaşmanın 46. dakikasında Ciro Immobile'nin yerine oyuna dahil olan genç golcü, 60. dakikada yakaladığı fırsatı gole çevirerek takımını 3-1 öne geçirdi.

Ligde bu sezon ilk golünü Göztepe'ye atan Semih, UEFA Avrupa Ligi'nde de Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Malmö maçında gol sevinci yaşamıştı.

Arroyo ilk kez sahada

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayla ilk maçına Eyüpspor karşısında çıktı.

Trabzonspor maçında yedekler arasında olmasına rağmen oyuna girmeyen Ekvadorlu oyuncu, 76. dakikada Joao Mario'nun yerine oyuna dahil oldu ve hücum bölgesinin sağında görev yaptı.

Ole Gunnar Solskjaer: "Duygularımızı kontrol ettik ve inançlı oynadık"

Beşiktaş teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ilk dakikada yedikleri gole çok iyi reaksiyon verdiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan siyah-beyazlı ekibin teknik adamı, "Çok kötü başladık. Eyüpspor ligin en iyi takımlarından biri. İlk 15 dakikalarda çok oynayan bir takım. İlk dakikada golü yedik ama çok iyi reaksiyon gösterdik. Duygularımızı kontrol ettik ve inançlı oynadık. Birçok fırsat yakaladık, ilk yarı 4-5 gol atabilirdik. Oyunu nasıl kontrol ettiğimizi gördüm. Galibiyetten dolayı mutluyum. Saha ile ilgilenen görevlileri tebrik ediyorum. Sabah 'burada futbol oynanamaz' dedim ama zemin harikaydı." diye konuştu.

Göreve geldikten sonra siyah-beyazlı takımdaki olumlu havayı değerlendiren Solskjaer, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın çok iyi oyuncuları var. Önemli olan mentaliteydi. Beşiktaş son yıllarda çok sayıda başkan ve hoca değişirdi. Artık istikrara ihtiyacımız var. Uzun vadede bir şeyleri düzeltmemiz lazım. Ben de istikrarı seven bir hocayım. Başkan da benimle aynı noktada. Oyunculara verdiğimiz mesajlar da basitti. Tabii ki taktiksel değişiklikler de yaptık. Oyunculara inandığımızı göstermemiz gerekiyordu. Onlara inanıyorum. Onlara yolu ve ne yapmaları gerektiğini gösteriyoruz. Tüm çalışanlar bir amaç için burada ve hedefimiz bu sezon Avrupa Kupaları'na katılmak. Kulüpte tüm çalışanlar, herkes çok pozitif. Kulüpteki insan sermayesi beni çok etkiledi. Herkes çok olumlu ve pozitif. Tüm çalışanlar iyi bir enerji veriyorlar bize. Herkes dürüst ve açık. Beşiktaş çok büyük camia ve taraftarın büyük beklentisi var. Her şeyi vereceğiz ve sonuna kadar savaşacağız. Beşiktaş camiası için önemli olan da bu. En iyi 11 oyuncu her zaman başarı getirmez. Önemli olan takım bağını oluşturmak. Bunu ufak ufak ilerletiyoruz. Daha da iyiye gidecek."

"Semih'in sezonu bugün başladı"

Maçtaki üçüncü golü kaydederek bu sezon ligdeki ikinci golünü atan Semih Kılıçsoy'un sezonunun bugün başladığını söyleyen Solskjaer, "Heyecan verici bir yetenek. O yaşta sürekli çalışmanız gerekiyor. Sürekli her gün bir şeyleri tekrar ederek başarılı oluyorsunuz. Ronaldo, Manchester United'a 37 yaşında döndü ve ekstra çalışarak kendini geliştiriyordu. Semih'in sezonu bugün başladı diyebiliriz. Sonraki adımını merakla bekliyoruz. Futbolda kısa yol diye bir şey yok, kesinlikle çalışmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

Joao Mario ve Alex Oxlade-Chamberlain'in performansına da değinen Solskjaer, "Joao çok iyi, çok iyi pozisyon alan bir oyuncu. Onun performansından memnunuz. Ona taktiksel anlamda iyi bir yer bulduk. Chamberlain kaliteli bir oyuncu, daha da iyi olacak. Uzun süre futboldan uzak kaldı ve bu anlamda yeni form tutuyor. Futbolu çok iyi bilen bir futbolcu. Zekasıyla oynayan bir oyuncu. Kalbi futbolla atan biri. Onun daha iyiye gideceğini biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türk futbolundaki yabancı hakem tartışmalarıyla ilgili bir soruya Solskjaer, "Türk hakemlerine yönelik bugüne kadarki tecrübem çok iyi, çok iyi hakemler var. Hakemlerle ilgili sıkıntı yaşamadım. Benim odağım kendi takımım, hakemler değil." diye cevap verdi.

Ciro Immobile'nin daha iyi olacağını söyleyen Norveçli teknik adam, şöyle devam etti:

"Immobile çok iyi bir oyuncu. Noelden önce sakatlık yaşamıştı ve uzun sürdü. Yüzde 100'üne geliyor. Takım içinde sevilen bir oyuncu. Ona inanmaya, o da kendisine inanmaya devam edecek. İdman yaparak, çok çalışarak iyi bir noktaya gelecek. Kendisi çok iyi bitirici bir oyuncu. Oyunculara yardım etmek için buradayım. Ciro fantastik kariyerinin sonuna geliyor. Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy da geliyor. Hepsi de daha fazla süre bulacaklar."

Solskjaer, Beşiktaş'ta bir şey inşa ettiklerini ve bunu adım adım gerçekleştirdiklerini kaydederek "Fenerbahçe ve Galatasaray bize göre farkı açtılar. Yakalamak belki zaman alacak ama bunu yapacağımıza inanıyorum." dedi.

Serdal Adalı: "Oynayacağımız derbi maçlarda aynı hakemi istiyoruz"

Beşiktaş başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı takımın oynayacağı derbi maçlarında Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalmasını istediklerini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adalı, iyi oyunla güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek "Galip gelmek çok güzel. İyiye gidiyoruz. Daha da iyi olacağız. Teknik direktörümüzü ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bu soğukta bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Derbi maçlarımızda aynı hakemi istiyoruz"

Serdal Adalı, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları derbi karşılaşmalarında Slavko Vincic'in düdük çalmasını istedi.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetecek olmasıyla ilgili tartışmalara değinen Serdal Adalı, şunları kaydetti:

"Federasyon başkanımız bir açıklama yapmış, tam olarak inceleme vaktim olmadı. Hakem konusunda bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Bu son kararla Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem atanmasıyla alakalı olarak biz de hem Galatasaray ile hem de Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda aynı hakemi istiyoruz. Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın. Madem böyle bir yol açıldı. Biz de aynı hakemi, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda görmek istiyoruz. Yalnız güzel bir kapı açılmadığını söyleyeyim."

Yaz transfer dönemi için çalışmalara başladıklarının altını çizen Serdal Adalı, "Takım şu an iyi gidiyor. Gerekli takviyeler yapılacak. Belli bir planımız, programımız var. Buna göre hareket edeceğiz. Camiamız bunu böyle bilsin. Hiç aceleye getirmiyoruz. Takım da yavaş yavaş düzeliyor. Daha da iyiye gidecek. İnşallah önümüzdeki sezon istediğimiz, arzu ettiğimiz Beşiktaş'ı seyredeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Yeni transferler Keny Arroyo ile Elan Ricardo için zamana ihtiyaçları olduğunu anlatan Adalı, "Yeni transferlerimiz Arroyo ve Ricardo geldikleri ülkelerdeki havanın tam zıttı ile karşılaştılar. Şanslarına geldikleri günden beri kar yağıyor. Kolay değil. Yavaş yavaş alışacaklar. İkisini de çok inanarak transfer ettik. Tabii 18-20 yaşında genç futbolcular. Zaman gerekiyor. Taraftarlarımız da sabır gösterecek. İkisini de daha fazla sahada görmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Türk futbolunun en büyük kulübü olduğunu vurgulayan Adalı, hiçbir kulübün hakkının yenmesini de istemediğini sözlerine ekledi.

Kerem Yavaş: "Golü erken bulduğumuza pişman olduğumuz bir oyun sergiledik"

Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, rakiplerine ilk yarıda çok pozisyon verdiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavaş, "Beşiktaş ile dördüncülük maçına çıktık. Bugüne kadar olan süreç için çok değerli bir noktaydı. Ligin yeni takımı, tarihinde ilk kez Süper Lig'de oynayan bir takım açısından bunu değerli buluyoruz. Maça golle başladık. Ancak maçın golden sonra son düdüğe kadar olan bölümde golü erken bulduğumuza pişman olduğumuz bir oyun sergiledik." diye konuştu.

İlk devredeki performanslarının kötü olduğunu kaydeden Yavaş, "Bizi bugün en çok üzen nokta özellikle ilk devredeki savunma performansıydı. İlk yarıda çok pozisyon verdik. Maçı kazanabileceğimiz pozisyonlara girdik ama bu kadar pozisyon verirseniz kazanmanız kolay değil. İkinci devreye hamlelerle başladık ve ilk devredeki kadar pozisyon vermedik. Ofansif reaksiyon veremedik. Bizim adımıza ligdeki iki üç kötü performanstan birini sergiledik. Beşiktaş'ı tebrik etmek istiyorum. Bu mağlubiyetten gerekli dersleri alacağız. Başakşehir ile kupa maçımız var. Kazanmamız gereken bir mücadele. Yarından itibaren o maça hazırlanıp gruptan çıkmak için mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Arda Turan: "Hedefimiz ligde kalıp gelecekle ilgili plan yapmak"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, kısıtlı kadroyla mücadele ettiklerini ve hedeflerinin öncelikle ligde kalmak olduğunu söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arda Turan, Beşiktaş'ın karşılaşmada üstün oyun ortaya koyduğunu vurgulayarak "Daha iyi oyun izlettirmek isterdik. Ama bugün mümkün olmadı. Maçı bizden daha çok istediler. O yüzden Beşiktaş camiasını tebrik ediyorum. Bazen futbolda bu var. Blok savunmasını ikinci bölgede beklerken daha çok temas edebilmek ve topu kazanabilmek için Joao Mario ve Rashica'nın kenardan ortalarına çok temassız kaldık. Dikkat ettiğimiz şey geçiş savunmasıydı. İkinci golü geçişten yedik, gol atacakken gol yedik. Oyunun hiçbir anından memnun değilim." şeklinde konuştu.

Karşılaşmaya iyi hazırlanamadıklarını düşündüğünü ifade eden Arda Turan, "Kazanabilir ya da kaybedebiliriz. Sonuçta Türkiye'nin en büyük camialarından biriyle oynuyoruz. Şapkamızı önümüze koyacağız. Bizim için zor zamanlar, kolay değil. Hedefimize yaklaştık. Birinci hedefimiz ligde kalıp gelecekle ilgili plan yapmak. Bugün üzüldüğüm şey inşa ettiğimiz şeylerden uzak kalmamız. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Futbolda kazanmak da var kaybetmek de var. Bugün Beşiktaş ile bu pozisyon için oynamak, bizim için gurur verici." ifadelerini kullandı.

"Bahanelerin arkasına sığınacak değiliz"

Teknik direktör Arda Turan, kısıtlı kadroyla mücadele ettiklerini belirtti.

Süper Lig'de hedeflerini "kalıcı olmak" belirlediklerini vurgulayan Arda Turan, "Oturup ağlayacak değiliz. Bahanelerin arkasına sığınacak değiliz. Zorlanıyoruz, herhangi bir taktiksel değişikliğe gidemiyoruz. Bu kulüpte çok mutluyuz. Arada böyle durumlar olabilir. Biz de yardımcı oluyoruz. Tabii ki daha geniş bir kadroyla hareket etmek isterdik. Bu krizleri de yönetmek teknik direktörlük için önemli fırsat. Sonuna kadar en iyisini yapmaya çalışacağız ama kolay günler bizi beklemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arda Turan, Emre Mor'un son haftalardaki performansına ilişkin ise "Emre'de ihtiyacımız olan şey sadece kahraman olması gerekmiyor. Kendi gibi oynasın ve oyunun gerekliliğini yapsın, oyunu doğru oynasın. Emre Mor çok özel bir oyuncu. Türk futbol tarihinin gördüğü en büyük yeteneklerden biri. Hala da önünde çok önemli bir zaman var. İyi bir Emre Mor uzun seneler oynayabilir. Biz elimizden geldiği kadar her oyuncumuza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunlara devam edeceğiz. Futbol oyuncu odaklı bir oyun." diye konuştu.

Eyüpspor'un genç teknik adamı, hedeflerinin ligde kalmak olduğunu anlattı.

İstanbul ekibinin sürdürülebilirliği için çalışacaklarının altını çizen Arda Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim hedefimiz önce ligde kalmak. Ligde kaldıktan sonra gelecek için oyuncu araştırması, planlama bizim için daha iyi olacaktır. Stat konusu bir çok şey var. Seneye Avrupa'ya gidersek belki bizim için bir hayır vardır. Biz tabii ki gitmek istiyoruz ama bazen adımları sağlam atmak gelecek için daha doğru olabilir."

Fatih Kulaksız: "Bizden daha iyi bir oyunla galip geldiler"

Eyüpspor'da asbaşkan Fatih Kulaksız, siyah-beyazlı rakiplerinin hak ederek net skorla galibiyet aldığını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kulaksız, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Beşiktaş büyük ve saygı duyduğumuz bir camia. Bugün Beşiktaş'ı en güzel şekilde ağırladık. Bizden daha iyi bir oyunla 3-1 gibi net bir skorla galip geldiler. Teknik heyetimizi ve oyuncularımızı sezon başından bu yana gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. Sezon başı itibarıyla kümede kalmak için kurulmuş bir kadromuz var. İlk yarıda topladığımız 33 puanla bu anlamda ciddi mesafe kat etmiştik. Bugün itibarıyla da 40 puanla, matematiksel olarak da 1 galibiyete ligde kalmayı garantileyeceğiz. İlk yarıda topladığımız puanlar ligde kalmanın yanında ilk dörtte kalıp Avrupa kupalarına katılabilir miyiz hayalini beraberinde getirdi." diye konuştu.

Devre arasında takımdan ayrılan oyuncuların önemli kayıplar olduğunun altını çizen Fatih Kulaksız, "Süper Lig'in Anadolu kulüpleri için şartları, gelir-gider dengesi belli. Eyüpspor'un kadro maliyeti, Beşiktaş'ın bir oyuncusunun maaş bütçesi, bizim bütün takımın maliyeti ediyor. Bu şartlarda rakiplerle mücadele etmeye çalışıyoruz. Devre arasında da gelir-gider dengesini sağlayabilmek için en önemli oyuncumuz Ahmed Kutucu'dan vazgeçtik. Bizim için ciddi kayıp oldu. Bruno'dan, Shelvey'den, Saiz'den de çıkmak durumunda kaldık. Arda hocamızın elini zayıflattık ve sayısal olarak da eksildik. En iyisini yapıp elimizdeki oyuncularla toplayabileceğimiz kadar puan toplayacağız. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Gelecek yıllarda da Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Arda Turan ile devam edeceğiz."

Asbaşkan Fatih Kulaksız, teknik direktör Arda Turan ile gelecek sezon da çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kulaksız, Arda Turan'ın oynattığı futboldan övgüyle söz ederek, "Arda hoca ile devam edeceğiz. En iyi yerlerde olmasını istiyoruz. Eyüpspor'dan büyük bir kulüpten teklif gelirse tabii ki yardımcı olacağız." şeklinde konuştu.

"Berke, Eyüpspor'un sözleşmeli oyuncusu."

Kulaksız, Portekiz ekibi Portimonense'den kaleci Berke Özer'in sonraki satışından doğan yüzde 20'lik payı kulüple anlaşarak aldıklarını ifade etti.

Berke Özer'in sezon sonunda transferi konusunda hiçbir kulübe söz vermediklerinin altını çizen Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Berke Eyüpspor'un sözleşmeli oyuncusu. Dün itibarıyla Portimonense kulübünün yüzde 20 payı, sonraki satıştan payı vardı. Onlarla anlaştık ve o yüzde 20 payı da aldık. Şu an Berke'nin yüzde 60'ı Eyüpspor'da, yüzde 40'ı da Fenerbahçe'de. Sezon sonunda menfaatimiz doğrultusunda bir teklif gelirse değerlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı orta hakem tartışmalarıyla ilgili soruya ise Kulaksız, "Sezon başından bu yana orta hakem ve VAR'da kendi hakemlerimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Kulüp vizyonumuz bu. Kulüpler Birliği'nde tüm kulüpler VAR hakemi konusunda hemfikir olunca bu karara saygı duyduk. Destek verdik. Kendi hakemlerimizle oynamak tercihimiz olur." yanıtını verdi.

Fatih Kulaksız, deplasman tribünü bilet fiyatlarının yüksek olduğuna ilişkin tartışmalar hakkında da şöyle konuştu:

"Beşiktaşlı taraftar grupları bilet fiyatlarının çok yüksek olduğunu ve bu deplasmana gelmeyi düşünmediklerini belirttiler. İlk yarıdaki maçta misafir takıma ayrılan biletlerin fiyatı 900 lira civarındaydı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ne eksik ne fazla bin 500 lira gibi bir bilet fiyatı belirledik. Bizim gibi kulüpler bu maçlarda elde edeceği gelirle ayakta kalmaya çalışıyor. Bin 500 liranın da günümüz şartlarında yüksek ücret olmadığını biliyoruz."

Kulaksız, ilk yarıda Eyüpspor tribünlerinde küfürlü tezahürata müdahale ettiğini, bu tür olayları statlarda istemediklerini vurgulayarak sözlerini tamamladı.