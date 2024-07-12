Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı 25 yerinden bıçaklayarak öldüren Erdoğan Özdemir'e önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak sanığın 17 yaşında olduğu göz önünde bulundurularak cezası 24 yıla düşürüldü. Azmettiricilikle suçlanan sanığın babası ise beraat etti.

Şok Eden Karar!

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman’ın, sipariş teslim ettiği Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı’nda 11 Mayıs’ta öldürülmesiyle ilgili yürütülen dava bugün sonuçlandı.

Cinayet Zanlısına 24 Yıl Hapis!

17 yaşındaki sanık Erdoğan Özdemir önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak sanığın yaşı göz önünde bulundurularak cezası 24 yıla düşürüldü. Azmettiricilikle suçlanan baba Orhan Özdemir ise beraat etti.

Savcı Müebbet Hapis İstemişti

Cumhuriyet savcısı, sanık ve babasının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Ancak saldırgan 18 yaşından küçük olduğu için 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyordu. Cinayeti azmettirdiği öne sürülen baba hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu.

Kan Donduran Cinayet

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Erdoğan Özdemir'e tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istenmişti. Şüphelinin yaşının 18’den küçük olması nedeniyle cezası indirildi.

Baba Beraat Etti

Erdoğan Özdemir’in ifadesine göre, olay günü alkol aldıktan sonra babasıyla eve dönmüş ve babası uyuduktan sonra aklına babasının eski dini nikahlı eşiyle yaşadığı sorunlar gelmiş. Evde bulduğu bıçağı alarak dışarı çıkan Özdemir, evin önünde maktul Akman ile karşılaşmış ve onu terslemesi nedeniyle bıçaklamış.

Erdoğan Özdemir'in İtirafı

Erdoğan Özdemir, ifadesinde cinayeti neden işlediğini ayrıntılarıyla anlattı. Babasının eski dini nikahlı eşi ile yaşadığı husumet nedeniyle öfkeye kapıldığını ve bu nedenle Ata Emre Akman’ı öldürdüğünü söyledi. Şüpheli, olay yerinden kaçarken kanlı elbiselerini çamaşır makinesine atarken yakalandı.

Ayrı İddianame ile Baba Orhan Özdemir

Babasının azmettirici olduğuna dair delillerin yetersiz bulunması nedeniyle beraat ettiği belirtildi. Savcılık, Orhan Özdemir'in, dini nikahlı eşi S.D. ile aralarında yaşanan husumet nedeniyle oğlunu azmettirdiği iddialarını araştırdı.

Oğlunu Cinayete Azmettirdiği İddiası

Orhan Özdemir'in, dini nikahlı eşi S.D.’yi sürekli rahatsız ettiği ve bu husumet nedeniyle oğlunu cinayete azmettirdiği iddia edildi. Ancak mahkeme, delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

Cinayeti İşlettiğini İddia Eden Baba

İddianamede, Orhan Özdemir'in oğlunu cinayete azmettirdiğine dair ifadeler yer aldı. Ancak mahkeme bu iddiaları yeterli bulmayarak beraat kararı verdi.

Şok Eden Sözler: "Mermi Gibi Oğlan Yetiştirdim"

Orhan Özdemir'in, eski dini nikahlı eşine yönelik tehditleri de iddianamede yer aldı. Özdemir'in, oğlunu cinayete azmettirdiğini belirten tehditkar ifadeleri savcılık tarafından araştırıldı.