Astrologların Şampiyonluk Tahminleri 2024! Galatasaray mı Fenerbahçe mi Şampiyon Olacak?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup ederek şampiyonluk yarışını son haftaya taşıdı. Bu galibiyetle sarı lacivertliler, rakipleriyle olan puan farkını 3'e indirerek zirve mücadelesine yeniden dahil oldu. Peki, astrologlar bu sezonun şampiyonu kim olacak diyor? İşte astrologların 2024 yılı şampiyonluk tahminleri!

Süper Lig'in Son Haftasına Taşınan Şampiyonluk Yarışı

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 yenmesiyle, şampiyonluk yarışında nefes kesen bir final haftasına girildi. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için Galatasaray'ın Konya deplasmanında mağlup olması ve Fenerbahçe'nin de İstanbulspor'u yenmesi gerekiyor. Astrologların bu kritik haftadaki şampiyonluk tahminleri neler? Galatasaray mı, Fenerbahçe mi ipi göğüsleyecek?

Astrologların Şampiyonluk Tahminleri 2024

2023-24 sezonunun şampiyonu kim olacak? İşte ünlü astrologların bu soruya verdiği yanıtlar:

Astrolog Duygu Demir

Tahmini: Galatasaray

"25 Mart tutulması, Koç burcundaki tutulma özellikle Galatasaray'a büyük bir avantaj getirecek. Bu tutulmayla birlikte Galatasaray'ın şampiyonluk şansı arttı." dedi.

Astrolog Meral Güven

Tahmini: Fenerbahçe

"Kartlarım ısrarla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Astrolog Tuğçenur Özay

Tahmini: Galatasaray

"Bu sezonun şampiyonunun Galatasaray olacağını düşünüyorum." dedi.

Astrolog Arzum Koyuncu

Tahmini: Fenerbahçe

"Şampiyon sarı lacivert renklerle Fenerbahçe olacak." yorumunu yaptı.

Astrolog Tuğçe Akarlar

Tahmini: Galatasaray

"Galatasaray'ın bu sezon şampiyon olacağını düşünüyorum." dedi.

Astrolog Dinçer Güner

Tahmini: Galatasaray

Tuğçe Akarlar'la birlikte katıldığı programda, "Tuğçe'ye çok katılıyorum bu konuda, Galatasaray şampiyon olacak." dedi.

Astrolog Ayten Ergün

Tahmini: Galatasaray

"2023-24 sezonunda Galatasaray daha şanslı görünüyor." ifadelerini kullandı.

Astrologların tahminlerine göre, Galatasaray'ın şampiyon olma olasılığı daha yüksek gibi görünüyor. Ancak futbolun sürprizlerle dolu olduğunu unutmamak gerekir. Son haftada neler olacağını hep birlikte göreceğiz.