Van'da etkili olan tipi ve kuvvetli fırtına, dağcıların Artos Dağı'na planlanan tırmanışını engelledi. Sabah saatlerinde başlayan ve yüksek kesimlerde etkisini artıran olumsuz hava şartları nedeniyle ekip, güvenlik gerekçesiyle tırmanışı iptal etmek zorunda kaldı. Yoğun kar yağışıyla birlikte görüş mesafesinin düşmesi ve rüzgârın şiddetini artırması, dağın zirve rotasında risk oluşturdu. Dağcılar, muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla tırmanışı yarıda bırakarak güvenli şekilde geri döndüler.

Edremit ilçesinde özel eğitim öğretmenliği yapan Muhammed Türken, "Gezmeyi ve zirve tırmanışlarını çok severim. Her gittiğim yerleri kaydediyorum. Çektiğim video ve fotoğraflarımı sosyal medya hesabım olan 'gezgin_miksikali' ile takipçilerime ulaştırıyorum. Güzel olumlu dönüşler alıyorum.

Cumartesi günü de 17 kişilik bir ekiple Arnos Doğa Spor Kulübü öncülüğünde Gevaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan Artos Dağı'na kış zirve tırmanışı gerçekleştirdik. Tırmanışa gece saat 05.00'te başladık saat 14.00 itibarıyla zirveye vardık. Çok keyifli zamanlar geçirdik. Saat 18.00 gibi Gevaş merkeze inmiş olduk. Herkesi gezmeye ve zirve tırmanışlarına bekliyoruz" dedi.