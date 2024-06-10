A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında son özel maçta Polonya'ya deplasmanda konuk oldu. Bu müsabakada Arda Güler, kadrodan çıkarıldı. Peki, neden Arda Güler milli maçta yer almadı?

Milli takım teknik heyeti, Arda Güler'in EURO 2024'e en iyi şekilde hazırlanabilmesi için bu maçta dinlendirilmesine karar verdi. Genç yetenek, Şampiyonlar Ligi finali sonrasındaki yoğun maç trafiğinden dolayı fiziksel ve mental olarak yorgun durumda.

Teknik Direktör Stefan Kuntz, Arda Güler'in EURO 2024'te forma giymesi için en ideal şekilde hazırlanması gerektiğini belirtti. Genç futbolcunun maç yükünün azaltılması ve dinlendirilmesi, şampiyona öncesi en doğru strateji olarak görülüyor.

A Milli Takım, Polonya ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklama yapan Teknik Direktör Kuntz, "Arda Güler'i dinlendirerek EURO 2024'e en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz. Uzun bir sezon geçirdi ve şampiyona öncesi tam fit olması gerekiyor" dedi.

Böylece Arda Güler, EURO 2024 kadrosunda yer alacak ancak son hazırlık maçında forma giymedi. Genç yıldızın dinlendirilmesi, turnuva öncesi en iyi performansı sergilemesi adına kritik bir karar olarak öne çıkıyor.