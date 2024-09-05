Arçelik, Polonya’daki Üretim Tesislerini Kapatma Kararı Aldı

Polonya’nın Lodz ve Wroclaw şehirlerinde bulunan önemli üretim birimlerini kapsıyor.

1800 Çalışan İşsiz Kalacak

Şirket, bu radikal adımın 1800 kişinin işine son verilmesine yol açacağını açıkladı ve bu durumun hem çalışanlar hem de yerel ekonomi için büyük bir darbe olacağını belirtti.

Üretim Faaliyetleri 2025’in İlk Yarısında Sona Erecek

Polonya’daki çamaşır kurutma makinesi ve pişirici cihazlar ile plastik yan sanayi işletmeleri, ayrıca buzdolabı üretim tesislerinin faaliyetleri, 2025’in ilk yarısına kadar tamamen durdurulacak.

Kapalı Tesislerden Diğer Fabrikalara Geçiş Yapılacak

Arçelik, kapatılan tesislerin üretim kapasitelerinin, diğer Avrupa fabrikalarına aktarılacağını duyurdu ve bu değişimin ciro kaybına neden olabileceğini bildirdi.

Finansal Etkiler ve Tek Seferlik Giderler Kamuoyuna Açıklanacak

Şirket, tesis kapanışlarının mali etkileri ve tek seferlik giderlerin netleştiğinde finansal raporlarla kamuoyuna açıklanacağını belirtti.