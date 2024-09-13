Cinayetle İlgili Derinlemesine Soruşturma ve Gözaltılar

21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeninin 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmasının ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve diğer akrabalar da dahil olmak üzere toplam 8 kişi tutuklandı; bu kişilerin 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklu Kişilerin Suçlamaları ve Yasal Süreçler

Tutuklanan şüpheliler arasında anne Yüksel ve ağabey Enes Güran, "kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla; amca Fuat Güran, "suç delillerini yok etme" suçlamasıyla; diğer beş şüpheli ise "suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etme" suçlamasıyla cezaevine gönderildi; bu kişiler yargılama sürecinin bir parçası olarak tutuklu kalacak.

Soruşturma Kapsamında Serbest Bırakılanlar ve Artan Tutuklu Sayısı

Soruşturma sürecinde 24 şüpheliden bazıları adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, tutuklu sayısı 10’a yükseldi; serbest bırakılanlar arasında Narin Güran’ın amcası Kurtuluş, kuzeni Melike Güran ve diğer bazı şüpheliler yer alıyor.

Cinayetin Detayları ve Skandal İddialar

Narin Güran’ın cesedinin çuval içinde ve taşlarla gizlenmiş halde bulunması, cinayetin derinliğini ve gizliliğini gözler önüne serdi; ayrıca, şüphelilerden birinin cinayeti gerçekleştiren amca tarafından tehdit edildiğini iddia etmesi, olayın arka planındaki karanlık bağlantıları ve tehditlerin boyutlarını ortaya koydu.