14. dakikada Bardhi'nin ceza yayı gerisinden kullandığı serbest atışta, top direğin az farkla yanından auta çıktı.

22. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Saponara'nın orta alandan pasında ceza alanı içinde Chatzigiovanis, Baniya tarafından düşürülünce maçın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

25. dakikada Chatzigiovanis, kullandığı sert penaltı atışında topu kaleci Muhammet Taha Tepe'nin sağ köşesinden filelere göndererek konuk takımı öne geçirdi: 1-0.

31. dakikada Flips'in sol taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde arka direkte yükselen Atakan Çankaya'nın kafa vuruşunda, kaleci Muhammet Taha Tepe topu kornere çeldi.

45+2. dakikada Pepe'nin kullandığı etkili serbest atışta, top direğin hemen yanından auta gitti.

53. dakikada Saponara'nın ceza yayı gerisinden sert şutunda, top üst direkten döndü.

63. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Trezeguet'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Visca gelişine bir vuruşla topu kaleci Bahadır Güngördü'nün sağından filelere gönderdi: 1-1.

71. dakikada Meunier'in pasında, kaleci Bahadır Güngördü, Visca'dan önce davranarak tehkileyi önledi.

78. dakikada MKE Ankaragücü, tekrar öne geçti. Flips'in sağ taraftan kullandığı korner atışında, Mujakic'in ceza sahası içerisinden arka direğe doğru kafa ile aşırttığı topu Ali Sowe, altıpas içerisinde savunmadan önce dokunarak filelerle buluşturdu: 1-2.

88. dakikada Trabzonspor, bir kez daha beraberliği sağladı. Sağ taraftan Arif Boşluk'un pasında, yakın mesafeden Enis Destan'ın şutunda, top kaleci Bahadır Güngördü'nün sağından filelere gitti: 2-2.

90+1. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Sağ taraftan ceza alanına giren Pepe'nin pasında, yakın mesafeden Enis Destan topu filelere gönderdi: 3-2.

90+5. dakikada Umut Bozok, ceza alanı içinde Ali Kaan Güneren tarafından düşürülünce maçın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

90+6. dakikada penaltı atışını kullanan Enis Destan, topu kaleci Bahadır Güngördü'nün solundan filelere göndererek kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-2.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasının 11'ine göre 6 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı

Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçında 11'de oynayan oyunculardan Uğurcan Çakır, Mendy, Onuachu, Denswil, Visca, Fountas Ankaragücü maçı 11'inde yer almadılar. Bu oyuncuların yerine Taha Tepe, Baniya, Benkovic, Trezeguet, Pepe ve Enis Destan, forma giydi.

Beşiktaş maçında 11'de oynayan oyunculardan Visca ve Fountas yedek kulübesinde yer alırken diğerleri maç kadrosunda bulunmadı.

Uğurcan Çakır ve Mendy kart cezaları, Onuachu da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken ısınırken sakatlanan stoper Denswil'in yerine 11'e Benkovic, dahil edildi.

Bordo-mavili taraftarlar izleyemedi

Trabzonspor, ligin 30. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta aldığı 4 maçlık seyircisiz oynama cezası nedeniyle taraftar desteğini bu maçta da arkasında bulamadı.

Cezasının ilkini EMS Yapı Sivasspor, ikincisini Gaziantep FK, üçüncüsünü İstanbulspor maçında çeken bordo-mavililerin cezası Ankaragücü maçıyla sona erdi.

MKE Ankaragücü taraftarları ise takımlarının ligden düşmeme mücadelesinde kendilerine ayrılan tribününün büyük bölümünü doldurarak, sarı-lacivertli ekibe destek verdi.