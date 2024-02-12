Aralık ayında asgari ücret zammı ile başlayan maraton hala devam ediyor. Asgari ücretin ardından yüzde 37,57’lik enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı da 11,68’lik ek zam ile memur ve memur emeklileri gibi yüzde 49,25 oldu. 7.500 TL olan taban maaş ise 2.500 TL artırılarak 10.000 TL'ye yükseltildi.

KAMU İŞÇİSİNE EK PROTOKOL

Emekliler için bu çalışmalar yapılırken kamu işçileri ile ilgili de önemli bir ek protokol imzalandı. Bu ek protokol ile kamuda çalışan 700 bin işçinin sözleşme tarihlerindeki farklılıktan kaynaklanan mağduriyetler giderildi ve tüm kamu işçilerinin zam oranlarının Ocak ayından geçerli olarak uygulanması sağlandı. Böylece aradaki maaş farklılıkları da giderildi.

MAAŞLARA 5 BİN LİRA OLARAK YANSIDI

Yapılan görüşmeler sonrasında kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü yenilendi. Ek protokolle işçilere, yüzde 13 ek zam yapılmış oldu. Bu da maaşlara ortalama 5 bin lira zam olarak yansıdı. Söz konusu iyileştirmeden 237 bin işçinin yararlanması bekleniyor. Bu ek protokol hayata geçirilirken bir yandan da kamu işçilerinin ilave tediye (ikramiye) ödemeleri gerçekleştirildi.

MEMURA 3600 EK GÖSTERGE, BAĞ-KUR’LUYA ERKEN EMEKLİLİK

Çalışma ve emeklilik hayatı için alınan kararlar peş peşe uygulamaya konulurken, şimdi ise emekliler için ikramiyelerinin artırılması yönünde çalışmalar başlatıldı. Yapılacak düzenlemeler arasında memura 3600 ek gösterge düzenlemesi, ev kadınlarına sosyal güvence ve prim desteği ile küçük esnaf için Bağ- Kur primlerinin 9 binden 7.200 güne düşürülmesi gibi konular bulunuyor.

VEDAT IŞIKHAN’DAN SÜRPRİZ TOPLANTI KARARI

Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem’in aktardığı bilgiye göre, Ankara'da çok önemli bir toplantı yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tüm bakanlıkların Personel Genel Müdürleri ile bir araya geldi.

MEMUR EMEKLİLERİNE SEYYANEN ZAM SİNYALİ

Burada bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan 4 milyondan fazla kamu görevlilerinin durumları ele alındı. Kamu işçileri için hangi iyileştirmelerin yapılacağı konusu gündeme geldi. Yine kamuda 1. Dereceye ulaşmış memurların 3.600 ek göstergeye kavuşturacak düzenleme üzerinde de duruldu. Ayrıca memur emeklileri için hangi iyileştirmeler yapılabilir konusu da masada yer aldığı öğrenildi.

Bilindiği gibi 2023 yılının temmuz ayında memur maaşlarına oransal artışın yanı sıra 8 bin 77 liralık bir seyyanen zam yapılmıştı. Ancak memur emeklileri bu artıştan yararlanamamıştı.