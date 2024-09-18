Real Madrid'in Hızlı Başlangıcı

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da skoru değiştiremedi, fakat ikinci yarının başında Real Madrid, Kylian Mbappe’nin 46. dakikada attığı golle öne geçerek maçta avantaj sağladı.

Stuttgart'ın Tepkisi

Yediği golün ardından toparlanmaya çalışan Stuttgart, 68. dakikada Deniz Undav’ın muhteşem vuruşuyla eşitliği sağladı ve maçı daha çekişmeli hale getirdi.

Real Madrid'in Galibiyeti

Ancak bu heyecan verici anların ardından, Real Madrid maçın kontrolünü tekrar ele alarak, sonunu 3-1’lik skorla kapatarak galip geldi ve büyük bir zafer elde etti.

Deniz Undav'ın Başarısı

Deniz Undav’ın golü, Amedspor camiası için büyük bir gurur kaynağı olurken, genç oyuncunun uluslararası arenada gösterdiği performans, gelecekteki kariyerine dair umutları artırdı.