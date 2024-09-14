Acil Hastaneye Kaldırıldı

Kazanın ardından Aziz Elaldı, acil olarak Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hızlı bir şekilde hastaneye kaldırılan başkan, tıbbi ekipler tarafından derhal tedavi altına alındı.

Hayati Tehlike Söz Konusu Değil

Amedspor'un resmi açıklamasına göre, Elaldı'nın sağlık durumu hayati tehlike arz etmiyor. Ancak, vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu belirtilmiş ve tedavi süreci hastanede devam ediyor. Bu durum, taraftarlar arasında rahatlama sağlasa da, başkanın sağlık durumu hala yakından takip ediliyor.

Kazanın Ayrıntıları Henüz Bilinmiyor

Olayın detaylarına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Kaza sebebinin ne olduğuna dair bilgi verilmemiş olması, hem kulüp hem de kamuoyu için merak konusu. Yetkililer, kaza ile ilgili detayların ilerleyen günlerde paylaşılacağını belirtti.

Taraftarlardan Başkan Elaldı'ya Destek Mesajları

Kulüp, Aziz Elaldı'nın bir an önce sağlığına kavuşması için taraftarlardan destek mesajları aldı. Amedspor, başkanına geçmiş olsun dileklerini ileterek, tedavi süreci boyunca güçlü bir destek mesajı gönderdi.