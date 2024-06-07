Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Aziz Elaldı, Başkan Vekili Barın Durmaz ve Futbol Şube Sorumlusu Şefik Özdil, Ersun Yanal ile İzmir’de iki gün süren görüşmeler sonucunda el sıkıştı. Amedspor’un 11 Haziran Salı günü yapılacak genel kurulunun ardından Yanal ile bir yıllık sözleşme imzalanacak.

Yanal’ın Denizlispor, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Eskişehirspor’da temellerini attığı devrimin Fenerbahçe, Trabzonspor ve A Milli Takım’da da devam ettiğini vurgulayan Başkan Elaldı: “Yanal Takımı kavramının altında savunma yapmayan, yaptıran bir futbol anlayışı hakimdir. Türk futbolunu analiz, performans, GPS, beslenme ve mental destek gibi kavramlarla tanıştıran, genç teknik adamların ve gençlerin önünde dev kapılar açan Yanal’ın felsefesini her zaman takdir ediyoruz. Elde ettiği başarılar, kazandığı kupalar, yetiştirdiği genç yıldızlar ve antrenörlerle futbolumuzda çok ayrı bir konuma sahip Yanal ile çıkacağımız yolculuk için çok heyecanlıyız” dedi.

Amedspor’un 1. Lig’deki ilk yılında lige heyecan katacağını belirten Yanal ise, “Futbol, hepimizin ortak duygusu, ortak coşkusu, ortak heyecanı. Türkiye bir futbol ülkesi ve hepimizin daha iyi futbol felsefesine ulaşması için el ele vermesi gerekiyor. Amedspor ile başlayacağımız yolculuğun her dakikası bu açıdan çok önemli ve değerli” diye konuştu.