Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekte olan 30 yaşındaki gebe hastanın ileri tetkik ve tedavisi için SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevki kararlaştırıldı. Van-Bahçesaray kara yolunun kardan dolayı kapalı olması ve Bitlis'in Hizan ilçesi bağlantılı yolu mesafesinin çok olması nedeniyle Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede Bahçesaray'a giden helikopter ambulans hastayı alarak Van'a nakli sağlandı.

Ambulans helikopter solunum sıkıntısı çeken 4 aylık bebek için uçtu

Ambulans helikopter hamile kadını Van'a bıraktıktan sonra Bahçesaray ilçesinden ikinci bir hasta ihbarı geldi. Bahçesaray Devlet Hastanesi’nde tedavi gören ve solunum sıkıntısı olan 4 aylık bebek hastanın ileri tetkik ve tedavisi için SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevki kararlaştırıldı. Kısa sürede Bahçesaray'a giden helikopter ambulans hastayı alarak Van'a naklini sağladı.