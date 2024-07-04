Öncelikle, sipariş sürecinizle ilgili tüm ayrıntıları not etmenizi öneririm. Siparişinizin tarihi, ödeme yaptığınız tarihler ve müşteri hizmetleriyle yaptığınız görüşmelerin detayları önemli bilgiler olacaktır. Bu bilgileri bir araya getirerek Amazon müşteri hizmetlerine sunmanız, sorununuzun daha iyi anlaşılmasını ve çözüm bulunmasını sağlayacaktır.

Ayrıca, Amazon'un resmi şikayet ve geri bildirim kanallarını kullanarak sorununuzu iletmeniz de çok önemli. Bu sayede daha hızlı ve etkin bir çözüme ulaşmanız mümkün olacaktır.

Ödeme konusunda iki işlem yapıldığını belirtmeniz de önemli bir detay. Bankanızla da iletişime geçerek iade işlemi için yardım alabilirsiniz.

Son olarak, sorununuzun çözümü için Amazon müşteri hizmetleriyle düzenli olarak iletişim halinde kalmanızı öneririm. Sabırlı ve ısrarcı olmanız, sorunun en kısa sürede çözülmesini sağlayabilir.

Sürecinizi detaylı bir şekilde kaydetmeniz ve tüm ilgili kanalları kullanmanız, Amazon'un sorununuzu en kısa zamanda çözmesine yardımcı olacaktır. Sorununuzun en kısa sürede çözüme kavuşmasını dilerim.