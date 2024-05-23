Ankara Devlet Opera ve Balesi Bale Başkoreografı Almula Özlem Kimdir, Neden Öldü?

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) bale başkoreografı Almula Özlem, kanserle verdiği mücadele sonucu hayatını kaybetti. Sanat dünyası, bu değerli ismi anmak için Opera Sahnesi'nde bir tören düzenleyecek.

Almula Özlem Kimdir ve Neden Hayatını Kaybetti?

Almula Özlem, kısa bir süre önce kanser teşhisi konduktan sonra tedavi görmeye başlamıştı. Ancak bugün, 46 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bu büyük kayıp için yarın saat 13.00'te Opera Sahnesi'nde bir anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından, cenaze namazı Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde kılınacak ve Almula Özlem, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Almula Özlem'in Hayatı ve Kariyeri

1978 yılında Ankara'da doğan Almula Özlem, sanat yaşamına 1985 yılında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü çocuk balesi bölümünde misafir sanatçı olarak adım attı. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Ana Sanat Dalı'na giren Özlem, üstün başarısı sayesinde iki yıl sınıf atlayarak yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. 1995 yılında Kanada'da Royal Winnipeg Bale Okulu'nda eğitim alan Özlem, 1998 yılında Devlet Opera ve Balesi'nde profesyonel kariyerine başladı.

Başarıları ve Sanat Dünyasındaki Yeri

Almula Özlem, Türkiye'yi birçok uluslararası platformda başarıyla temsil etti. Özellikle Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen Bale Yarışması'nda önemli dereceler elde etti. Son olarak Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği La Bayadere balesinde repetitör olarak görev aldı. Sanat camiası ve sevenleri, Almula Özlem'in vefatını büyük bir üzüntüyle karşıladı. Onun kaybı, Türk sanat dünyasında derin bir boşluk bırakacak.