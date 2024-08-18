Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe müsabakanın ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karışmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gittiği esnada görevlilerden birinin itmesiyle Ali Koç yere düşmüştü.

Emniyet güçlerince saha içerisinde etkisiz hale getirilen saldırganın kimliği belli oldu.

EV HAPSİYLE CEZALANDIRILDI

Fatih Özkan isimli şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, ev hapsiyle cezalandırıldı.

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Kaynak: Ensonhaber