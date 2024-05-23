Aldatmak Yeni Bölüm Bu Akşam Var mı, Neden Yok? ATV Yayın Akışı ve Yeni Bölüm Tarihi

Perşembe akşamlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Aldatmak, bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı ve neden yayında olmadığı sorularıyla gündemde. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı bu sevilen dizi, 23 Mayıs Perşembe günü ATV yayın akışında yer almadı. En son 16 Mayıs 2024 tarihinde izleyicilerle buluşan dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte ATV yayın akışı ve yeni bölüm tarihi ile ilgili detaylar...

Aldatmak Yeni Bölüm Bu Akşam Var mı, Neden Yok?

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Aldatmak dizisinin yeni bölüm tarihi merak konusu. 23 Mayıs 2024 tarihli ATV yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremeyen izleyiciler, "Aldatmak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı, yok mu, neden yok?" sorularını araştırmaya başladı. İşte ATV yayın akışı ve Aldatmak dizisinin yeni bölüm yayın tarihi…

Aldatmak Dizisi Neden Yok?

23 Mayıs Perşembe günü Beşiktaş-Trabzonspor maçı oynanacak ve karşılaşma saat 20.45'te ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu sebeple, Aldatmak dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek.

Aldatmak Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak, 70. bölümü ile 30 Mayıs 2024 Perşembe günü izleyicisi ile buluşacak.

Aldatmak Son Bölümde Ne Olmuştu?

69. Bölüm Özeti

Öz babasının gerçek kimliğini öğrenen Kahraman, annesiyle zorlu bir yüzleşme yaşar. Sezai'yi babası olarak kabul etmeye çalışan Kahraman, aile duygusunun sadece kan bağından ibaret olmadığını fark eder. Oltan'a karşı kozunu kaybeden İpek, gittikçe daha saldırgan hale gelir. Zorlu günler geçiren Selin ve Tolga, mutlu bir döneme adım atar. Kayıp oğlunu araştırırken bir kez daha hayal kırıklığı yaşayan Güzide, bir şeylerin ters gittiğini hissetmeye başlar. Sezai'nin öğrendiği yeni gerçekler, Kadriye ile olan ilişkisini çıkmaza sokar. Sezai, hayatının anlamı olan Güzide'yi kaybetmemek için son bir mücadeleye hazırlanır.

ATV 23 Mayıs Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Finale Doğru

20:45 Beşiktaş - Trabzonspor Maçı

22:45 Kupa Töreni

23:15 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

00:15 Aldatmak (69. Bölüm)

02:40 Maraşlı

05:00 Kalp Yarası

Dizinin yeni bölümünü merak edenler, Aldatmak 70. bölümünü 30 Mayıs Perşembe akşamı ATV ekranlarında izleyebilirler.