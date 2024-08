Daha önce WanHaber’e yaptığı açıklamada; iklim değişikliğinin zararlı etkilerini minimize etmek için pedal çevirme etkinliklerine önem verdiklerini aktaran Vangölü Aktivistleri Derneği İstişare Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, şehir dışı etkinlikleri için Vanlılara seslendi.

Özel, derneğin 700’den fazla resmi üye ve binlerce gönüllü elçisinin olduğunu belirterek, “Sadece Van ve Van Gölü Havzası değil, doğanın ve tarihin olduğu her yer için mücadelemiz sürecek. Dünyanın birçok noktasında başta Van Gölü olmak üzere korunmaya değer her yer için sesimizi olabilecek en güçlü şekilde yükseltmeye devam edeceğiz.” dedi.

Mevsim koşullarına göre çeşitli etkinliklerin yapıldığını bildiren Vangölü Aktivistleri Derneği İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan Özel, “Her mevsimin hakim olduğu coğrafyamızda her mevsim farklı etkinlikler düzenliyoruz, sadece Van için değil ülkemizin her köşesi için mücadelemizi sürdüreceğiz, amacımız şu an güzel yaz mevsiminde vatandaşları olabildiğince bisiklet sürmeye teşvik etmek. Van’da ara ara bisiklet etkinlikleri düzenliyoruz, önümüzdeki günlerde de Bayburt’ta bizim derneğimizin koordinatörlüğünde 2’nci Bayburt Dede Korkut Bisiklet Festivali düzenleniyor. Tüm sporcu doğaseverleri bu güzel etkinliğe bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Bayburt valiliği, Bayburt Belediyesi ve kurumların desteği ve Vangölü Aktivistleri Spor Kulübü koordinesi ile hazırlanacak olan festival 21-25 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.