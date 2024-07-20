Zaman zaman gerçekleştirdiği etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalışan Vangölü Aktivistleri Derneği, yeni bir etkinliğe hazırlanıyor. Dernek, Bitlis AKUT desteği ile 5. Bitlis Nemrut Dağı Çanak Yürüyüşü gerçekleştirecek.

Yarın (21 Temmuz Pazar) gerçekleştirilecek etkinliğe ilişkin Vangölü Aktivistleri tarafından yapılan paylaşımda; “Dünyanın ikinci, Türkiye’nin birinci en büyük kraterine sahip, Van Gölü Havzasında bulunan ‘100 Jeolojik Miras’ listesine aday gösterilen ve aynı zamanda yeryüzü cenneti olarak adlandırılan Bitlis Nemrut Kalderası'nda yapacağımız "5. Bitlis Nemrut Dağı Çanak Yürüyüşü" farkındalık etkinliğimize herkes davetlidir” denildi.

Yarın saat 04.00’te Tatvan’da buluşacak olan aktivistler, etkinliğe saat 05.00’te Tatvan Krater Girişi’nde başlayacak.