İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam ediyor. Gazze'deki saldırıları kınamak üzere çeşitli farkındalık programı düzenleyen Van YYÜ'deki akademisyen ve öğrenciler, merkezi yemekhane binası civarına ‘Gazze Nöbet Çadırı’ kurdu.

Her gün farklı bir organizasyonun düzenlendiği çadırda, bu kez Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerince bir hayır çarşısı kuruldu. Akademisyen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ve 3 gün açık kalacak olan hayır çarşısında elde edilen tüm gelir Filistin'e gönderilecek.

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Necati Muhammed Tat, hayır çarşısı için akademisyen, öğrenci ve hayırseverler tarafından ikramlıkların hazırlandığını belirtti. Buradan elde edilecek gelirleri Yeryüzü Doktorları Derneğine göndereceklerini ifade eden Tat, “Özellikle orada çalışan sağlık çalışanlarına bir nebze nasıl destek olabiliriz diye bir çalışma başlattık. İnşallah yaptığımız tüm yardımlar yerine ulaşır. Gönül rahatlığıyla yeni hayır çarşıları kurmayı düşünüyoruz” dedi.