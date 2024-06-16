Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından, AK Parti'den yeni bir açıklama geldi. AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, DEM Parti'nin 30 civarında ceza alma ihtimali olan kişiyi aday gösterdiğini iddia ederek, bazı DEM Partili belediyelere kayyum atanma sinyalini verdi. İşte detaylar...

"DEM Parti Kaos Ortamı Hazırlıyor!"

Milletvekili Haluk İpek, DEM Parti'nin bilerek hakkında ceza alma ihtimali yüksek olan kişileri aday gösterdiğini öne sürdü. Meclis'te yaptığı açıklamada, "DEM Parti tarafından yaklaşık 30 kriminal ceza alma ihtimali olan kişi aday gösterilmiştir," ifadelerini kullanan İpek, amaçlarının kaos çıkarmak olduğunu belirtti.

"Hakkari'den Sonra Yeni Kayyumlar Yolda mı?"

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmıştı. İpek, Hakkari'den sonra başka DEM Partili belediyelere de kayyum atanabileceğini dile getirdi. Bu açıklama, birçok belediyenin tehlike altında olabileceğini gösteriyor.

DEM Parti'den Sert Tepki: "Sen Mahkeme Misin?"

İpek'in iddialarına DEM Partili milletvekilleri sert tepki gösterdi. "Sen mahkeme misin?" şeklinde karşılık veren DEM Partililer, İpek'in açıklamalarını kınadı. Kulislerde ise CHP'li bazı belediye başkanlarının da takip altında olduğu belirtildi.

Ne Olmuştu?

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, hakkında devam eden terör soruşturması kapsamında görevden alınmış ve yerine Hakkari Valisi atanmıştı. Akış, daha sonra "terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu karar, Hakkari başta olmak üzere birçok doğu ilinde protestolara neden olmuştu.

AK Parti'nin Yeni Hamlesi! DEM Partili Belediyelere Kayyum Geliyor mu?

AK Parti'nin, DEM Parti'nin ceza alma ihtimali olan adaylarını hedef alarak yaptığı bu açıklama, yerel yönetimlerde büyük bir gerilime yol açabilir. İpek'in iddiaları ve olası kayyum atamaları, siyasi arenada yeni tartışmaları beraberinde getirecek gibi görünüyor.