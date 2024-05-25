AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından ‘Van kamuoyuna’ başlığı ile yapılan açıklamada, “31 Mart seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan DEM parti Vanlılardan adeta intikam alıyor” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, “kayyum döneminde işe girdikleri gerekçesiyle bir kısım çalışanın DEM partili belediyeler tarafından işten çıkarıldığı” belirtilerek; “İkinci iş olarak VASKİ tarafından 9 ilçede uygulanan indirimli su fiyatları, Edremit, İpekyolu, Tuşba ve Erciş ilçelerinde indirimsiz tarife fiyatına getirilerek zam yapıldı” denildi.

AK Parti Van İl Başkanlığı açıklamasında; “Geçen haftalarda AK Parti büyükşehir belediye meclis üyeleri tarafından yapılan "4 ilçemizde indirimsiz satılan su fiyatlarının 9 ilçemizde uygulanan indirimli tarifeye getirilip % 25 indirim yapılması" teklifi mecliste oybirliğiyle tarife komisyonuna havale edilmesine rağmen toplanan komisyon tam aksi bir karar alarak indirimsiz su içen ilçelere Başkale, Gürpınar, Gevaş, Çatak, Bahçesaray, Özalp, Saray, Muradiye ve Çaldıran'da ki abonelere % 35 zam yaptı” ifadelerine yer verildi.