Sakarya'da Akyazı ilçesi Ormanköy ışıkları mevkiinde AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin kullandığı otomobil, Hüseyin B. yönetimindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada milletvekili İnci ile diğer aracın sürücüsü Hüseyin B. ve yanındaki 2'si çocuk, 1'i kadın 3 kişi yaralandı.

Tedavi altına alındı

Yaralılar, çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.