Narin Güran’ın Kayıp Kaderi Çözüldü: Acı Haberle Şok Olduk
Türkiye'nin dört bir yanından gelen destek ve üzüntüye rağmen, Narin’in ölümüyle ilgili karanlık noktalar ve çarpıcı iddialar medyanın gündemini sarstı.
Küçük Kızın Cinayetinde Şok Detaylar Ortaya Çıktı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narin’in cesedinin bulunduğunu açıklayarak, cinayetin aydınlatılması sürecinde yaşanan kafa karışıklığını daha da derinleştirdi, basının edindiği yeni bilgilere göre, bazı akrabaların cinayeti bildiği ancak sessiz kaldığı öne sürülüyor.
Aile Üyeleri Şüpheli: Gözaltılar Artabilir
Gazeteci Emrullah Erdinç, Sözcü Televizyonu'na yaptığı açıklamada, cinayetle ilgili ailenin üyelerinin de şüpheli olduğunu belirtti ve önümüzdeki saatlerde yeni gözaltıların olabileceği uyarısında bulundu, cinayet soruşturmasının artık ikinci bir boyuta geçtiği ve cinayet olarak değerlendirildiği ifade edildi.
Ceset ve Terlik Detayları Şüpheleri Artırıyor
Jandarma, cesedin bulunduğu yerin daha önce arandığını, ancak o dönemde yalnızca bir terlik bulundurduğunu, aile üyelerinin ise terliğin Narin’e ait olmadığını iddia ettiğini belirtti, bu durum cinayet soruşturmasında aile fertlerinin rolüne dair yeni şüpheler doğurdu.