İlk ve orta öğrenimini Van merkezde tamamladıktan sonra lise eğitimini Van Endüstri meslek lisesi Elektrik bölümünden mezun olduktan sonra Van da ticaret hayatına atılmanın ardından ticari hayatına İstanbul da devam etti. 2004 -2017 yılları arasında İstanbul da Tekstil alanında çeşitli faaliyetlerde bulunan Adem Bayram tekstil sektöründe ciddi başarılar elde etti. 2017 yılında memleketi Van’a dönüş yaparak, yatırımını Van’da yapmaya karar verdi. Tekstil sektöründe Van’ın öncü firmaları arasında yer almasının yanı sıra çeşitli STK’larda görev alan Bayram, 2021 yılında Kızılelma Ocakları Van il Başkanlığı görevine getirildi. Ayrıca Aksakallılar Meclisi Van il Başkanlığı görevini de üstlenen Adem Bayram evli ve üç çocuk babasıdır.