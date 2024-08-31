Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da devam eden transfer yasağıyla ilgili iddialara kulüp başkanı Murat Sancak yanıt verdi. Transfer yasağının kalkıp kalkmadığı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Transfer Yasağı Hakkında Son Gelişmeler

Adana Demirspor, yeni sezona transfer yapmadan girdiği için, transfer yasaklarının kalktığına dair söylentiler gündeme geldi. Kulüp başkanı Murat Sancak, bu konuyla ilgili açıklamada bulunarak, "Tahta açıldı haberleri yapanlar art niyetlidir. Yasak açılmadı, sadece bunu sağlamaya çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

FIFA'dan Kötü Haber

Takıma bir olumsuz haber de FIFA'dan geldi. FIFA, Adana Demirspor'a üç dönem transfer yasağı getirdi. Bu cezanın, teknik direktör Patrick Kluivert'a ödenmeyen 142 bin Euro'luk bir borç nedeniyle verildiği öğrenildi.

Kluivert'ın Görev Süreci

Adana Demirspor, Vincenzo Montella'nın görevden ayrılmasının ardından Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile anlaştı. Kluivert, takımı UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme maçlarına hazırladı ve Cluj ile Osijek takımlarını eleyerek play-off turuna yükselmeyi başardı.

Bu gelişmelerle birlikte Adana Demirspor’un transfer durumu ve teknik direktör Kluivert’ın geleceği futbolseverler tarafından dikkatle takip ediliyor.