Adana Demirspor ile İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün karşı karşıya geleceği maç öncesi takımların ilk 11’leri açıklandı.

Ev sahibi ekip sahaya; Murat Uğur Eser, Caner Kaban, Sefa Gülay, Mert Menemencioğlu, Kadir Karayiğit, Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Salih Kavrazlı, Yücel Gürol, Ali Fidan ve Ahmet Yılmaz ilk 11’i ile çıkacak.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise mücadeleye; Çağlar Şahin Akbaba, Naby Youssouf Oulare, Erdi Dikmen, Lucas Henrıque Da Sılva, Francesc Crespı Regıs, Jefferson Nogueıra Junıor, Erdem Seçgin, Faruk Can Genç, Bekir Can Kara, Ivan Cedrıc Bıkoue Embolo ve Anestıs Vlachomıtros ilk 11’i ile başlayacak.

Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak maç saat 13.30’da başlayacak.