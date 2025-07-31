Adalet Bakanlığı, Van dahil birçok ilde personel alımı yapacak. Birçok kentte alım yapılacağı belirtilirken, 2024 yılı KPSS puan türünden en az 70 puan ve üzeri alan adayların başvuru yapabileceği ifade edildi. Bakanlık, Van’da ise 18 personel alımı yapacak.

VAN’A 18 PERSONEL ALINACAK

Yayımlanan ilana göre; Van Adliyesi’ne 5, Bahçesaray Adliyesine 2, Başkale Adliyesine 1, Gürpınar Adliyesine 1, Özalp Adliyesine 3, Saray Adliyesi’ne 1 kişi, ayrıca Van Bölge Adliye Mahkemesi’ne ise 5 kişi olmak üzere toplamda 18 personel alınacak.

Söz konusu personel alımı ilanında, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında, 06.06.1978 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar uyarınca adli ve idari yargıda çalıştırılmak üzere 1.500 zabıt katibi pozisyonu için adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre alım yapılacaktır.” denildi.

GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

İlanda, personel alımına ilişkin şartlar şu şekilde açıklandı:

-Türk vatandaşı olmak,

-İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 15 Ağustos 2025 tarihinde, 657 sayılı Kanun’un 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak; askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

-657 sayılı Kanun’un 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak,

-657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Başvurular, Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak olup adaylar, 1 Ağustos 2025 - 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında saat 23.59’a kadar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvurularını gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği vurgulandı.

İlanın tüm detaylarına, https://kamuilan.sbb.gov.tr sayfasında Adalet Bakanlığı başlığı altındaki linkten ulaşabilirsiniz.