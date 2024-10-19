F.Bahçe'nin Yeni Yüzleri

Kulübün bu iş birliğinden 50 milyon dolar gelir elde etmeyi umduğunu belirtildi. Rihanna ve ASAP Rocky'nin, F.Bahçe'nin kayıta katılacakları ve kulüp formalarını giyerek sosyal medya hesaplarından bu anları paylaşacakları duyuruldu. Bu adım, Fenerbahçe'nin küresel pazarda daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayacak ve kulübün tanınırlığını artıracak bir etki yaratması bekleniyor.

Sosyal Medya Etkisi ve Gelir Hedefi

Rihanna'nın Instagram'da 151 milyon, X (Twitter) platformunda ise 108,5 milyon takipçisi bulunuyor; Eşi ASAP Rocky'nin de 19,6 milyon takipçisi mevcut. Bu büyük takipçi kitlesi sayesinde Fenerbahce, bu anlaşmadan elde edilen gelir hedefini gerçekleştirmeyi umuyor ve sosyal medya paylaşımlarının birleştiği topluluğun markanın parlamasını bekliyor.