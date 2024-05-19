Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Öncesi Gerilim: Abdülkerim Bardakcı ve Mert Hakan Yandaş Karşı Karşıya

Büyük Derbi Öncesi Kavga: Abdülkerim Bardakcı ve Mert Hakan Yandaş Arasında Sert Tartışma

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde, iki takımın oyuncuları arasında büyük bir kavga patlak verdi. Olaylar, Rams Park'ta yaşanan yoğun tartışmalarla başladı.

Sahaya Çıkış Anında Patlak Veren Kavga

Takımlar sahaya çıkarken Mert Hakan Yandaş ve Abdülkerim Bardakcı arasında hararetli bir tartışma çıktı. Mert Hakan'ın tribünlere Fenerbahçe armasını göstermesi üzerine Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu duruma sert tepki verdi.

Tribünlerde Su Şişesi Atıldı

Derbi öncesinde yaşanan gerginlik sadece sahada kalmadı; tribünlerde de yankı buldu. Kadın bir taraftara su şişesi fırlatılması, gerginliğin tribünlere de sıçradığını gösterdi.

Kavganın Tırmanışı ve Müdahale

Abdülkerim Bardakcı'nın da tartışmaya katılmasıyla ortam daha da gerildi. İki takımın oyuncuları arasında tansiyon yükseldi ve teknik heyetler araya girerek olayı daha fazla büyümeden yatıştırdı. Ancak Abdülkerim Bardakcı'nın Mert Hakan'a doğru gitmeye çalıştığı gözlemlendi.

Galatasaray Kulübünden Açıklama: "Provokasyonlara Kapılmayalım"

Olayların ardından Galatasaray kulübü, taraftarlarına sağduyu çağrısında bulundu. Açıklamada, "90 dakika boyunca hiçbir tahrike kapılmadan takımımızı desteklemeliyiz. Kışkırtmalara kapılmanın Galatasaray'a ve şampiyonluk yolundaki takımımıza zarar vereceğini unutmamalıyız. Bu hususa dikkat etmemiz özellikle önemlidir. Sahadaki aslanlarımız mücadelelerini verirken tribündeki bizler onların itici gücü olalım ve desteğimizi azalmadan, yorulmadan, etkimizi sürekli artırarak gösterelim." ifadelerine yer verildi.