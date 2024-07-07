A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta ilk yarıyı 1-0 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle mağlup oldu ve yarı final şansını kaçırdı.

Samet Akaydın ilk golünü attı

A Milli Futbol Takımı'nı, Hollanda karşısında 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü savunma oyuncusu Samet Akaydın attı.

Samet, mücadelenin 35. dakikasında yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Samet, A Milli Takım formasıyla çıktığı 10. maçta ilk kez gol sevinci yaşadı.

Hollanda, İngiltere ile eşleşti

A Milli Futbol Takımı'nı eleyen Hollanda'nın yarı finaldeki rakibi İngiltere oldu.

Hollanda ile İngiltere'nin karşı karşıya geleceği yarı final mücadelesi 10 Temmuz Çarşamba günü Dortmund'da oynanacak.

Türkiye 2. yarı final şansını kaçırdı

A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 2. kez yarı finalde mücadele etme şansını kullanamadı.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'de büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza atmıştı.

Milli futbolcular büyük üzüntü yaşadı

Ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve bazı oyuncuların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Maçtan dakikalar

1. dakikada Hollanda tehlikeli geldi. Rakiplerinden kurtularak ceza sahasına giren Depay'ın kaleyi karşıdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

11. dakikada rakip yarı alana hızla geçen Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Salih Özcan topla buluştu. Salih'in ceza sahası dışından vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

29. dakikada Hakan Çalhanoğlu, kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına ortaladı. Kale sahası önündeki Abdülkerim Bardakcı, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı direğin üstünden auta gönderdi.

35. dakikada Türkiye golü buldu. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunu Hollanda savunması uzaklaştırmaya çalıştı. Savunmadan dönen topu kontrol eden Arda Güler, ceza sahasının sağ tarafından arka direğe doğru ortasını gönderdi. Müsait durumdaki Samet Akaydın, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

56. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Arda Güler, ceza sahası dışında kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda Ake'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem serbest vuruş kararı verdi. Frikikte topun başına geçen Arda'nın yaklaşık 25 metreden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı gitti.

65. dakikada Türkiye yine tehlikeli geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Hollanda savunmasının müdahalesinin ardından top Kenan Yıldız'ın önünde kaldı. Kenan'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Verbruggen'den seken topta karambol oluştu. Kale sahası önündeki Weghorst, son anda müdahale ederek milli futbolculara şut imkanı tanımadı ve topu kornere gönderdi.

70. dakikada Hollanda beraberliği yakaladı. Depay'ın kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda arka direğe ortaladığı topa Weghorst vuruşunu yaptı. Kaleci Mert Günok, direk dibinde müdahale ederek topu kornere çeldi. Depay, sağ kanattan paslaşarak kullanılan kornerde topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Boş durumda iyi yükselen De Vrij'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

76. dakikada Hollanda öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Dumfries, kaleye paralel şekilde yerden tehlikeli bir pas gönderdi. Arka direkte Gakpo ile mücadele eden Mert Müldür'ün ters vuruşuyla top filelerle buluştu: 2-1

85. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Ceza sahasında kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak De Vrij'a çarparak kornere gitti.

89. dakikada Frimpong'un kafayla indirdiği top, Gakpo'nun önünde kaldı. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gakpo'nun vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Türkiye beraberlik şansından yararlanamadı. Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasına Semih Kılıçsoy'un diziyle yaptığı vuruşta, kaleci Verbruggen topu güçlükle de olsa çelmeyi başardı.

Hollanda, karşılaşmayı 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi ve İngiltere'nin rakibi oldu. Türkiye ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

İlk 11'ler

A Milli Futbol Takımı ile Hollanda arasında oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Berlin Olimpiyat

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, De Vrij, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Bergwijn, Gakpo, Depay

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler

Hollanda-Türkiye maçından notlar

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaşan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Avusturya ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de üç zorunlu değişikliğe gitti.

Kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü ile UEFA'dan 2 maç men cezası alan Merih Demiral bu mücadelede forma giyemedi. Vincenzo Montella, bu 3 oyuncunun yerine cezaları sona eren Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ile Salih Özcan'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, İrfan Can Kahveci, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım görev bekledi.

Türk taraftarlardan Merih Demiral’a destek

Türkiye-Avusturya maçında "bozkurt" işareti yapması nedeniyle 2 maç men cezası alan Merih Demiral'a Hollanda karşılaşması öncesinde Türk taraftarlar destek verdi.

Karşılaşma öncesinde sahaya çıkan Merih Demiral, Türk taraftarların desteğine selamlayarak karşılık verdi.

Tribünlerde, yüzlerine Merih Demiral maskesi takan çok sayıda taraftar da yer aldı.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda büyük coşku

Hollanda ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doldu.

Kapasitesi 71 bin olan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.

Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: "Takımımla gurur duyuyorum"

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, elenmelerine rağmen oyuncularının turnuvanın başından sonuna kadar müthiş bir ruhla mücadele ettiğini ve tüm takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, "Neyimiz varsa verdik. Bence çok iyi bir Avrupa Şampiyonası oynadık. Hollanda ve İspanya’yı da o gruba dahil ettiğimizde bizden 1 maç fazla kazandılar. Biz daha büyük şevkle savunma yapan ve oynayan bir takımız. Meslektaşlarım ve diğer futbol profesyonelleri de bu şampiyonadaki performanstan dolayı beni tebrik ettiler. Çok genç oyuncularımız var. 5-6 oyuncumuz burada değildi. Avrupa Şampiyonası’ndaki en genç takım biziz. Kendi takımımızla gurur duymamız gerekiyor. Ben takımımla gurur duyuyorum. Müthiş bir ruhla, Türk ruhuyla çıkıp oynadılar. Yenilmemize rağmen Türk halkı bizi tanıyor. Bu oyuncular gördükleri sevgiyi gerçekten hak ediyorlar. Hepsinin alınlarından öpmek gerekir. Performanslarıyla mutlu ettiler, gurur duyduk. Bu şampiyona sonrasında Türkiye'ye farklı bir gözle bakılacak, büyük ihtimalle daha fazla saygıyla bakılacak." ifadelerini kullandı.

Montella, Arda Güler hakkında gelen bir soru üzerine, "Arda çok güzel bir şampiyona geçirdi. Bu seviyede, bu kadar süreklilikle daha önce oynamamıştı. Ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Henüz 20 yaşında bile olmayan bir oyuncu. Geleceği parlak, çok daha iyi olacaktır." şeklinde konuştu.

"Önümüze yeni hedefler koyacağız"

İtalyan teknik adam, "Kendinizi sonraki turnuvalarda da takımın başında görüyor musunuz?" sorusuna, "Bir sonraki turnuva eylül ayındaki Uluslar Ligi. Bizim ilk hedefimiz o turnuva. Daha sonra dinlenme şansımız olacak. Önümüze yeni hedefler koyacağız. Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne girmek istiyoruz ve Dünya Kupası elemelerini geçmek istiyoruz. Neden devam etme düşüncem olmasın. Burada çalışmaktan büyük keyif alıyorum. Takımımla gurur duyuyorum. Çünkü çoğu çok genç oyuncular. Yaptığımız çalışmaların meyvelerini toplamak isterim." yanıtını verdi.

Turnuvada tüm oyuncularının kalpten oynadığını vurgulayan Vincenzo Montella, "Şu an belki de yapılması gereken şey, yolunda giden şeylerin altını çizmek. Ben pişmanlık duymuyorum. Oyuncularımın da pişmanlık duymaması gerekir. Tabii hayal kırıklığı yaşadık. Çünkü daha fazlasını hak ediyorduk. Şampiyonada 3 maç kazandık ve Türk rekorunu egale ettik. Artık geleceğe daha güvenle ve daha net şekilde bakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Gelecek bizden yana olacak"

"Bu turnuvada oynadığımız futbol, yaptığımız şeye baktığımızda, çıkardığımız dersler, güzel hisler." sözlerini kullanan Montella şöyle konuştu:

"Tecrübesizlik demek kolay ki doğru. Çünkü maçın kilit bir anında belki topu biraz daha farklı çevirebilirdik. Sahadaki birçok oyuncu bugün kulüplerinde de sezon içerisinde çok devamlılık göstermemiş oyuncular. Bu hep unutuluyor. Tecrübe dediğiniz şeyi çıkıp oynadığınızda ediniyorsunuz. Bir miktar belki de bu yönümüz eksikti. Bu seviyede futbol oynama alışkanlığımız artabilir. İkinci yarı biraz daha iyi olabilirdi, öyle olsaydı belki de incelenmesi gereken mükemmel bir takım örneği olacaktık. O da biraz ilginç olurdu. Kesinlikle burada büyük bir tecrübe edindik. Bu turnuvada oyuncular çok tecrübe edindi. Sahada nasıl oynadığımıza baktığımızda şunu söylemek gerek, Türkiye’de bu takıma büyük bir sevgi duyuluyor. Dünyanın başka bir yerindeki futbolseverler de bu takıma sempati ve sevgi ile bakıyor. Bundan gurur duyuyorum. Burada durmak yok, bu bizim attığımız bir temel. Kendimizi iyileştirmeye devam etmemiz gerekiyor. Çünkü gelecek bizden yana olacak."

Montella, hakem kararlarının Türkiye adına haksız olduğu yönündeki bir soru üzerine, "Çok şanslı değildik. Hakem konusunda daha fazla bir şey eklemek istemiyorum." açıklamasında bulundu.

Türk taraftarların sonuna kadar takımın arkasında durduğunu belirten İtalyan teknik adam, "Taraftarımız sonuna kadar bizim destekçimiz oldu. Büyük bir gururla ve tutkuyla, birinci günden itibaren takımın arkasında oldu, sadece maç içerisinde değil. Beni gerçekten gururlandıran şey, bu akşamki yenilgiden da sonra taraftarların sevgilerini göstermeye devam etmesi oldu. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bizim bu tutkuyu performanslarımızla desteklemeye devam etmemiz gerek." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu Çalhanoğlu: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık"

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, turnuva boyunca Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını belirterek son dakikaya kadar kendilerine destek olan taraftarlara teşekkür etti.

Hakan Çalhanoğlu, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Özellikle takım arkadaşlarıma. Herkesin mutluluğu benim için her zaman önemliydi. Hiç kimse negatif değildi. Hocamıza, tüm ekibimize çok teşekkür ederim. Sonuçta bir ay ailemizden uzak kaldık, çocuklarımızı özledik. Ancak konu milli takımsa işler değişiyor. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Her maç bize son dakikaya kadar destek çıkan taraftarlarımıza, ülkemize teşekkür ediyorum. Onlara bu heyecanı yaşattıysak ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Gelecekte iyi işler yapacaklarına inandığını dile getiren milli oyuncu, "Yolumuz uzun. Kaybettik, kabul etmemiz gerek. Bu da futbolun bir parçası. 2-1’den sonra şanslar bulduk ama değerlendiremedik. Önümüze bakacağız. Kendimizle gurur duymamız gerekiyor. Buralara kadar gelmemizi kimse beklemedi. Biz inandık, çok çalıştık. Genel anlamda turnuvada tüm takımlar, 1-0 öne geçtiğinde geriye yaslanıyor. Neden böyle bilmiyorum ama bugün bizde de böyle oldu. Çok geriye yaslandık. 5 dakikada iki gol yedik. Bu biraz bizi kırdı. Sonuçta yine denemeye çalıştık. Uzun toplarla şans bulduk ama değerlendiremedik." diye konuştu.

Turnuvada edindikleri tecrübenin kendilerine katkı sağlayacağını kaydeden Hakan Çalhanoğlu, "Bu turnuva bizi öne taşıyacaktır. EURO 2032, bizim için çok önemli. Buraya kadar geldik, bu da bizim için ayrı bir gurur. Çoğu oyuncumuzun ilk turnuva tecrübesi. Burada tecrübe kazanacaklar, ders çıkaracaklar. Biz de aynı şekilde. Birlik olduğumuz sürece her şeyi başarabiliriz. Bunu gösterdik. Taraftarlarımızın son düdükte bizi ayakta alkışlaması bizim için çok önemliydi. Duygusal anlar yaşadık. Bu da futbolun bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Koeman: "İngiltere ile oynayacağız. Gurur duyuyoruz"

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Türkiye'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen Hollanda'nın teknik direktörü Ronald Koeman, küçük bir ülke olarak yarı finale kaldıkları için gururlu olduklarını söyledi.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ronald Koeman, "Bütün ülke için özel bir his, biz küçük bir ülkeyiz ve yarı finale kaldık. İngiltere ile oynayacağız. Gurur duyuyoruz. Çarşamba günü yarı final oynama fırsatını elde ettik, bu akşam biraz zorlandık ama bizim için basit bir zafer olmadı. Türk Milli Takımı bugün elinden geleni yaptı, biz de büyük bir yürekle maçı oynadık. Oyuncularım bu akşam büyük bir yürekle oynadılar, ikinci yarıyı iyi oynadılar. Son 5 dakika olanları benden daha iyi görmüşsünüzdür evet zorlandık ama netice itibarıyla büyük bir başarı kazandık ve yarı finalde oynayacağız. Türkiye'ye saygısızlık etmemek gerek çünkü bu akşam çok iyi futbol oynadılar." ifadelerini kullandı.

Koeman, "Wout Weghorst'u oyuna geç aldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusunu, "Weghorst'u ikinci yarıda sahaya almayı planladık ama ilk yarıda daha erken almayı düşünmedik. Memphis'in önemli bir pozisyonu oldu ve daha sonra orta sahada boş oyuncular bulabildik ve tehlikeler oluşturduk. ama daha sonra daha az alan bulabilir hale geldik. Top kayıpları da yaşadık. Rakip takım oyunu domine etti, biz onların etrafından dolanmak zorunda kaldık, biraz savruk oynamaya başladık. Karşı takım büyük istek sergiledi, son derece yüksek kaliteyle futbol oynadılar ve baskı neticesinde rakibin buna cevap vermeye çalışacağı açıktı, bu nedenle ikinci yarıda oyuncu değişikliğine gitmeye karar verdim." şeklinde yanıtladı.

Koeman, "Finalde hangi takımla eşleşmek istersiniz?" sorusuna, "Öncelikle yarı final maçını kazanmak için mücadele etmemiz gerekecek. Çarşamba akşamı iki büyük ülke arasında tarihi olarak da büyük bir mücadele olacak. Finali oynayacak olursak şahsi tercihim İspanya olur çünkü Fransa zaten grubumuzdaydı. Ama önce kendimizi iyi bir yarı final oynamak için hazırlamalıyız." yanıtını verdi.

Koeman, Ferdi'nin Hollanda yerine Türk Milli Takımı'nı seçtiğinin hatırlatılması üzerine, "Çok iyi performans gösteren bir oyuncu ama bu karar oyuncunun verdiği karar. Türkiye forması giymeyi seçti, kendisine başarılar diliyorum, bu akşam müthiş bir maç oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

De Vrij: "Kazanacağımıza inanıyorduk"

Hollanda'nın ilk golünü atan De Vrij ise, stadyumda çok güzel bir atmosfer olduğunu belirterek, "Futbolun bir ülkeyi bu şekilde kenetlemesi çok güzel. Kısa bir korner kullandık, beni tutan bir oyuncu yoktu. Topun nereye açıldığını takip ettim, Memphis çok güzel bir top kesti bana doğru, ben de güzel bir kafayla golü atabildim. Önemli bir andı. Sonrasında maça devam ettik ve hızlıca durumu 2-1'e getirdik. Kazanacağımıza inanıyorduk çünkü başka şekilde maçı çeviremezsiniz.

Sabırlı oynadık, son maçta da benzer tablolar görmüştük, topu takip etmeye devam ettik, alan açmaya çalıştık. Rakip takım disiplinli oynadı ama giderek daha fazla pozisyon vermeye başladılar. Bizim için yarı finale kalmanın takım olarak anlamı büyük ama henüz işimiz bitmedi. Yarından itibaren güzel bir hazırlığa başlayacağız. İngiltere, çok iyi ve çok kaliteli bir takım ama biz de öyleyiz. Hollanda-İngiltere karşılaşmaları hep güzel olmuştur, yarı finalde olduğu zaman çok daha güzel bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Karşılarında güçlü bir takım olduğunun altını çizen De Vrij, "Türkiye'nin takım olarak hangi noktalarda güçlü olduğunu biliyorduk, savunmayı iyi yaptıklarını, 5'li oynamaya çalıştıklarını ve bize alan bırakmamaya çalışacaklarını biliyorduk. Maça çok iyi başladık, boş oyuncuları bulabildik ama sonrasında çok fazla top kaybetmeye başladık. Bu da rakibin istediği şeydi, çok hızlı ve çok teknik oyuncuları var. Onlar hakimiyeti ele almaya başladı, hak ettikleri golü buldular. Kendimize inanmaya devam ettik ve sonucunu aldık." şeklinde konuştu.

Attığı gol sonrasında büyük mutluluk duyduğunu aktaran Hollandalı futbolcu, "Çok önemli bir goldü. İkinci yarıda maçı kazanacağımıza inanmaya ve boş alan bulmaya devam ettik. Bu alanlar oldukça artmaya başladı. Netice itibarıyla bunun sonucunu aldık. Son dakikalara gelecek olursa acı çekilecekse bunu beraber çekmeyi bilecek bir takımız. Bu da beni çok mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.

TFF Başkanı Büyükekşi: "Gönüllerimizin şampiyonu, hepsiyle gurur duyuyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek elenen A Milli Takım'ın, gönüllerin şampiyonu olduğunu belirterek tüm oyuncularla gurur duyduğunu söyledi.

Büyükekşi, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hocamız turnuvadan önce 'adım adım gideceğiz' demişti. Önce gruptan çıktık. Sonra 16 takım arasından çeyrek finale geldik. İlk günden beri şunu söylüyoruz. Avrupa’nın en genç takımlarından bir tanesiyiz. Son 16’ya kalan en genç takımız. Bu takım birbirleriyle oynadıkça çok büyük gelişme gösteriyor. Mutluyuz çünkü bu takım buralara geldi. Gönüllerimizin şampiyonu, hepsiyle gurur duyuyoruz. 'Bizim Çocuklar', bundan sonraki turnuvalarda daha büyük başarılar elde edecek. Belki bundan sonra yarı finale, finale kalacaklar. Biz bu çocuklardan bunları bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli futbolculara turnuva boyunca ortaya koydukları performanstan dolayı teşekkür eden Büyükekşi, "Turnuvaya başlarken Avrupa’nın en iyi 5 takımından biriydik. İlk 4 takımdan biri olmak için sahaya çıktık. İlk devrede de bu turnuvanın en güzel maçını oynadık ve 1-0 öne geçtik. Çeyrek finale büyük umutlarla geldik. İkinci devre maalesef şanssız iki gol yedik. Başta teknik heyetimize, futbolcularımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Gerek stattaki gerek taraftar alanlarındaki taraftarlarımız gerekse de televizyon başındaki 85 milyon vatandaşımız bizi yürekten destekledi." diye konuştu.

Ay-yıldızlı futbolcuların kendilerine büyük gurur yaşattığını dile getiren Büyükekşi, "Cumhurbaşkanımızla birlikte soyunma odasına girdik. Onları tebrik ettik. Çok güzel oynadılar, iyi mücadele ettiler. Statta tüm seyircilerimiz milli takımımızı alkışladı. Ben de onları alkışlıyorum. İnşallah önümüzdeki turnuvalarda daha güzel başarılar elde edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçın ardından Milli futbolcuları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda-Türkiye maçının ardından Milli futbolcuları soyunma odasında ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan A Milli Futbol Takımı'na "Teşekkür" mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı'na teşekkür etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Turnuva boyunca yüreğini ortaya koyan, ülkemizi en iyi şekilde temsil eden A Milli Futbol Takımımızı kutluyor, şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıran milli sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Yeni hedeflere, yeni zaferlere bizim çocuklar." ifadelerini kullandı.