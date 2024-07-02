Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumdaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamladı.

Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı.

Bu turu geçen ekip, Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz'da Berlin'de çeyrek final mücadelesine çıkacak.

Portekizli hakem yönetecek

Avusturya ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Portekiz'den hakem Artur Soares Dias düdük çalacak.

Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin olacak.

Karşılaşmada Portekizli Tiago Martins ise VAR görevini üstlenecek.

Milli Takım'da önemli eksikler

A Milli Takım'da kart cezalıları kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, maçta forma giyemeyecek.

Milli Takım'da cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı ise sahadaki yerini alabilecek.

Avusturya'da ise Hollanda mücadelesinde ikinci sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu Patrick Wimmer, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.

10 futbolcu ceza sınırında

A Milli Futbol Takımı'nda Avusturya maçı öncesinde 10 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.

Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler, Avusturya maçında da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Türkiye ile Avusturya 18. randevuda

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda rakibi Avusturya ile tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 10'u da Avusturya'da yapılan 17 maçta Avusturya 9, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti.

10'u resmi, 7'si özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 23 golüne, Avusturya 24 golle yanıt verdi.

Son maçta farklı yenilgi

A Milli Takım, Avusturya ile son maçını 26 Mart'ta Viyana'da oynadı.

Hazırlık karşılaşmasını Avusturya 6-1 kazandı. Bu sonuç, Avusturya'nın Türkiye karşısındaki en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

Ay-yıldızlı ekip, 14 Kasım 2001'de İstanbul'da oynanan Dünya Kupası elemeleri play-off maçında rakibini 5-0 mağlup etmişti.

Milli takım, Avusturya ile yaptığı ilk 6 maçta gol atma başarısı gösterememişti.

A Milli Futbol Takımı, genel toplamda galibiyet sayısı bakımından 2 farkla geride bulunduğu Avusturya ile yaptığı son 9 maçtan 6'sını kazandı, 1'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.

Türkiye-Avusturya maçları

Türkiye ile Avusturya A milli futbol takımları arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 30.05.1948 İstanbul Özel 0 - 1 20.03.1949 Viyana Özel 0 - 1 13.11.1974 İstanbul Özel 0 - 1 17.04.1977 Viyana Dünya Kupası Elemeleri 0 - 1 30.10.1977 İzmir Dünya Kupası Elemeleri 0 - 1 17.11.1982 Viyana Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0 - 4 16.11.1983 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3 - 1 02.11.1988 Viyana Dünya Kupası Elemeleri 2 - 3 25.10.1989 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 3 - 0 10.11.2001 Viyana Dünya Kupası Elemeleri Play-Off 1 - 0 14.11.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Play-Off 5 - 0 19.11.2008 Viyana Özel 4 - 2 29.03.2011 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2 - 0 06.09.2011 Viyana Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0 - 0 15.08.2012 Viyana Özel 0 - 2 29.03.2016 Viyana Özel 2 - 1 26.03.2024 Viyana Özel 1 - 6

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

A Milli Futbol Takımı, 630. maçına çıkacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 630'uncu müsabakaya çıkacak.

Türkiye, 101 yıllık tarihinde 344'ü resmi, 285'i özel toplam 629 maç oynayıp, biri hükmen 244 galibiyet, 148 beraberlik ve 237 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 270'i deplasmanda, 272'si Türkiye'de, 87'si ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 858 gol attı, kalesinde 902 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 629 karşılaşmanın 545'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 629 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Vincenzo Montella yönetiminde 12'nci maç

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 12'nci sınavını Avusturya karşısında verecek.

Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi. Milli takım, Montella yönetiminde çıktığı 10. maçta ise Portekiz'e kaybederken, son maçında Çekya'yı mağlup etti.

Bu maçlarda 16 gol atan milliler, kalesinde 17 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı 2'nci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti. Türkiye, Vincenzo Montella idaresinde oynadığı 3'üncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.

Montella yönetiminde 4'üncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam yönetimindeki ilk yenilgisini Macaristan deplasmanında 1-0'lık sonuçla aldı. Ay-yıldızlı ekip, ardından Avusturya'ya 6-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerinden birini yaşadı. Haziran ayında oynadığı hazırlık maçlarında İtalya ile golsüz berabere kalan Türkiye, Polonya'ya ise son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Milli takım, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip gruptaki ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 kaybetti. Gruptaki üçüncü karşılaşmasında Çekya'yı 2-1 yenen Türkiye adını son 16 turuna yazdırdı.

Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde çıkılan maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Tarih Maç Organizasyon Sonuç 12.10.2023 Hırvatistan-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 0-1 15.10.2023 Türkiye-Letonya EURO 2024 Elemeleri 4-0 18.11.2023 Almanya-Türkiye Özel 2-3 21.11.2023 Galler-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 1-1 22.03.2024 Macaristan-Türkiye Özel 1-0 26.03.2024 Avusturya-Türkiye Özel 6-1 04.06.2024 İtalya-Türkiye Özel 0-0 10.06.2024 Polonya-Türkiye Özel 2-1 18.06.2024 Türkiye-Gürcistan EURO 2024 3-1 22.06.2024 Türkiye-Portekiz EURO 2024 0-3 26.06.2024 Çekya-Türkiye EURO 2024 1-2

2024'te iki galibiyet

A Milli Futbol Takımı, 2024 yılındaki 8'inci maçına Avusturya karşısında çıkacak.

Bu yıl oynadığı 4 hazırlık maçında galibiyete ulaşamayan milliler, 2024'teki üç resmi maçında ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, bu yıl ilk karşılaşmasını 22 Mart'ta deplasmanda Macaristan ile oynadı. Ev sahibi takım, Dominik Szoboszlai'nin penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Milli takım, yılın ikinci maçında ise deplasmanda Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu.

2024'teki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kalan Türkiye, dördüncü maçında da konuk olduğu Polonya'ya 2-1 yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, bu yıl ilk resmi maçını EURO 2024 grup aşamasında Gürcistan ile yaptı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. Turnuvadaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olan milliler. gruptaki son karşılaşmasında Çekya'yı 2-1 yendi.

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası kadrosu

A Milli Takım'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli)

Orta saha: İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Hakan Çalhanoğlu (Inter)

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

Avusturya'nın kadrosu

Avusturya Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Niklas Hedl (Rapid Wien), Heinz Lindner (Union SG), Patrick Pentz (Brondby)

Defans: Flavius Daniliuc (Salzburg), Kevin Danso (Lens), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Bologna), Leopold Querfeld (Rapid Wien), Gernot Trauner (Feyenoord), Patrick Wimmer (Wolfsburg), Maximilian Wöber (Mönchengladbach)

Orta saha: Christoph Baumgartner (Leipzig), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Marco Grüll (Rapid Wien), Florian Kainz (Köln), Konrad Laimer (Bayern München), Alexander Prass (Sturm Graz), Marcel Sabitzer (Dortmund), Romano Schmid (Werder Bremen), Matthias Seidl (Rapid Wien), Nicolas Seiwald (Leipzig)

Forvet: Marko Arnautovic (Inter), Maximilian Entrup (Hartberg), Michael Gregoritsch (Freiburg), Andreas Weimann (West Brom)