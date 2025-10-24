Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı yayında açıkladığı TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak tanımlanıyor.

İstanbul'a 100 bin konut inşa edilecek

Proje kapsamında İstanbul'da 100 bin konut inşa edilecek.

Milyonlarca vatandaş “Başvuru şartları neler olacak, herkes başvurabilecek mi?” sorularına yanıt arıyor. Uygun maliyetli konut fırsatı sunacak proje, özellikle dar gelirli aileler için yeni bir umut kapısı olacak.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ eliyle dar gelirli vatandaşlar için yapılacak 500 bin sosyal konut kampanyasında detaylarını açıkladı.

Türkiye Yüzyılı'nda 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatıyoruz. Projemizle 81 ilimizin tamamına toplam 500 bin konut yapacağız. 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. İki yakada toplam 100 bin konut inşa edeceğiz. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a 12 bin yeni yuva kazandıracağız. Şehitlerimizin kıymetli ailelerine, gazilerimize ve engelli kardeşlerimize yüzde 5 oranında kontenjan ayırdık. 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere yüzde 10'luk kontenjan tesis ettik

Emeklilere yüzde 20 kontenjan

. Emeklilerimizi tabii ki unutmadık, yüzde 20 kontenjan ayırdık. Tüm bu konutları nasıl ki devlet olarak biz inşa ediyorsak, geleceğimizi de bu ülkenin gençleri inşa edecek. Çok önemli bir bölümü yine gençlerimize ayırdık. Yuvaların yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençlerimize ayırıyoruz.

TOKİ KONUT BAŞVURUSU ŞARTLARI NE OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye deprem bölgesinde edindiği inşa tecrübesini, 81 ili kapsayan yeni bir konut seferberliğine dönüştürüyor.

Bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konutu TOKİ eliyle inşa eden Bakanlık, bu kez Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçiriyor.

Sloganı "Ev Sahibi Türkiye" olarak belirlenen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor.

Projeyle bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun koşullarla konuta erişimi sağlanacak.

Yüzyılın Konut Projesi'nde şehit yakınlarına, gazilere, emeklilere, gençlere ve en az 3 çocuğu olan aileler için kontenjan ayrılacak.

"TAKSİTLER 6 BİN 500 TL'DEN BAŞLAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Burada yüzyılın konut projesindeki yeni evlerimizin fiyatlarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. 500 bin sosyal konut projesindeki evlerimiz ayda 6.750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek.

YÜZDE 10 PEŞİNAT 240 AY VADE

Satış bedeli ise 1.800.000 liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Yani vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak.

Böylelikle son dönemde olağan dışı artan kira fiyatlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturacağız. Aynı zamanda döngüsel sosyal konut modeliyle her yıl daha fazla sayıda vatandaşımızın uygun şartlarda konuta erişiminin önünü açacağız."